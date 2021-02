Per la puntata di Martedì 23 Febbraio de Le Iene, Alessia Marcuzzi ha indossato delle scarpe rosse da urlo, sapete il loro prezzo? Da urlo.

Per la seconda settimana consecutiva, Alessia Marcuzzi, accanto al mitico Nicola Savino, ha fatto compagnia il suo caro pubblico italiano con una nuova puntata de Le Iene Show. Ricca di argomenti incredibili, di momenti imperdibili e della messa in onda del ‘crudele’ scherzo fatto ai danni di Elisabetta Gregoraci, l’appuntamento del 23 Febbraio con il noto programma di Davide Parenti è stato davvero fenomenale. E non è stato l’unico ad esserlo, sia chiaro. Come al suo solito, la bellissima Marcuzzi era davvero strepitosa. E, con un outfit davvero da urlo, la conduttrice romana ha mostrato la sua eleganza e il suo immenso fascino. Ecco, ma da cosa era esattamente composto questo look? Beh, la risposta è davvero semplice. Per questa nuova puntata, Alessia ha optato per una minigonna di jeans dall’orlo rotondo, una t-shirt basic di colore nero e un paio di scarpe rosse dal tacco vertiginoso davvero da urlo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: siete curiosi di sapere il prezzo di quest’accessorio? Ci pensiamo noi!

Alessia Marcuzzi, conoscete il prezzo delle scarpe rosse? Resterete sbalorditi!

Così come quello indossato nel corso della puntata scorsa de Le Iene, anche l’outfit sfoggiato da Alessia Marcuzzi per l’appuntamento di Martedì 23 Febbraio del programma è stato davvero sballo. E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. A corredo, infatti, degli ultimi scatti della conduttrice romana, che la ritraggono proprio alle prese con la diretta del programma, sono giunti davvero tantissimi commenti che chiedono qualche informazione in più sull’outfit. E, perché no, anche su qualche ‘dettaglio’ in particolare. Quello che, infatti, ha fatto più ‘furore’ riguarda proprio le sue scarpe rosse. Esattamente una settimana fa, infatti, la Marcuzzi aveva incantato tutti i suoi telespettatori con dei sandali davvero da urlo. E adesso, a quanto pare, è ritornata a farlo con queste deliziose scarpe col tacco. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino. Vi assicuriamo: ne vale davvero la pena!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Minigonna di jeans, t-shirt nera, calze nere ed incantevoli scarpe rosse: insomma, un outfit da urlo, c’è da ammetterlo. Ecco, ma siete curiosi di conoscenza il prezzo delle scarpe? A corredo del video, Alessia Marcuzzi ha scritto anche il brand a cui appartengono. Ed è per questo motivo che, senza troppi problemi, siamo riusciti a rintracciare il prezzo. Da quanto si apprende dal sito ufficiale del brand, sembrerebbe che il prezzo della scarpe sia intorno ai 795 euro.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Oltre al colore rosse, da quanto si legge sul sito, è possibile ritrovarle anche nella variante nera. Vi assicuriamo: sono favolose!