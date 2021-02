Chiara Ferragni ha lanciato l’uovo di Pasqua che porta il suo nome, in collaborazione con Dolci Preziosi: magnifica iniziativa, sta già andando a ruba! Sapete quanto costa?

E’ una delle donne più famose in Italia e nel mondo: Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, è davvero una star. In dolce attesa, la donna, moglie di Fedez, è sempre super attiva sui suoi canali social: regala sorprese, novità e colpi di scena. Oltre alla sua collezione di vestiti, la Ferragni si diverte a collaborare con grandissimi marchi di cibo! Ricordate quando a Marzo 2020 usciva sul mercato la Chiara Ferragni x Oreo Capsule Collection? Diventava quello il pacchetto di biscotti più fashion e desiderato in Italia ed in tanti altri paesi. La magnifica novità è che l’influencer ha voluto firmare con il suo ‘occhio’, simbolo del suo brand, anche il dolce tipico pasquale! Vi sveliamo qualche dettaglio in più…

Chiara Ferragni, magnifica novità: lancia il suo uovo di Pasqua, sapete quanto costa?

Chiara Ferragni ha firmato con il suo occhio, simbolo del suo famosissimo brand, il dolce tipico pasquale. Avete capito proprio bene! La famosa imprenditrice digitale ha collaborato con ‘Dolci Preziosi’ e sono già sul mercato le Uova di Pasqua firmate da Chiara Ferragni!

La splendida iniziativa è arrivata per una giustissima causa: il ricavato andrà all’associazione I bambini delle Fate che, dal 2005, si occupa si sostenere economicamente progetti e percorsi di inclusione sociale per ragazzi con autismo o altre disabilità. Ma in tanti si chiedono, essendo queste uova di cioccolato in edizione limitata, ‘dove si comprano?’ e ‘quanto costa?’. Beh, abbiamo la risposta per voi! E’ possibile acquistare le Uova firmate Chiara Ferragni in supermercati selezionati oppure su Amazon. Sono tre i formati messi sul mercato: tutti sono incartati con un total pink e con al centro l’occhio, simbolo del brand della Ferragni. L’uovo sarà di cioccolato al latte.

Ma quanto costa? Il modello standard ha un peso di 280 gr e costa tra i 12 ed i 20 euro. La versione da 150 gr costa tra i 5 ed i 10 euro. La versione invece ‘combo’, con un doppio gustscio, costa circa 25 euro!

Altra curiosità da svelarvi: ci sarà una sorpresa, un regalo, all’interno dell’uovo pasquale? La risposta è ovviamente sì!