Torna il sereno nella Casa del GF VIP: nelle ultime ore Stefania e Tommaso hanno rivolto le loro scuse a Dayane Mello, ecco nel dettaglio cosa è successo.

Sono giorni di tensione nella Casa più spiata d’Italia. A pochissimi giorni dalla finale, le liti sono all’ordine del giorno. Nell’ultima puntata andata in onda, lunedì 22 febbraio, Dayane Mello ha rotto completamente gli equilibri: la brasiliana ha mandato in televoto la coppia composta da Rosalinda e Stefania. La scelta della gieffina ha fatto scoppiare letteralmente una bomba: liti, scontri e parole durissime hanno seguito quanto accaduto. Pare che sia arrivata una piccola tregua, c’è aria di riavvicinamento: ecco cosa è successo nelle ultime ore nella Casa più spiata d’Italia.

GF VIP, ritorna il sereno nella Casa? Volano abbracci e scuse, cosa è successo nelle ultime ore

Nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento tra alcuni gieffini: parliamo di una tregua concessa Stefania Orlando e Tommaso Zorzi nei confronti di Dayane Mello. Dopo le parole dure volate contro la modella brasiliana, sono arrivati forse dei sensi di colpa? Ieri sera Tommaso si è avvicinato a Dayane per chiederle scusa e cercare un chiarimento: “Mi dispiace se ho espresso la mia opinione in maniera cruda e se ti va lasciamo tutto dietro, scusami” ha detto l’influencer ed ha stretto la modella in un forte abbraccio. E’ arrivato poi il turno di Stefania Orlando: la concorrente del GF VIP ha abbracciato la brasiliana e le ha detto “Ma che ci frega di queste cose? E’ un gioco. A volte ci sono state delle esagerazioni, l’importante è capirlo”. Stefania ha abbracciato forte la sua inquilina. “Stai serena. Per quanto mi riguarda non è successo niente, lo sai che faccio il tifo anche per te, per Tommaso in primis ed anche per te. Ti voglio vedere tranquilla, se stai così mi si stringe il cuore” sono le parole della Orlando.

Al termine dei due confronti, la brasiliana è apparsa pensierosa, preda di mille pensieri.