Amadeus mette fine alle polemiche scatenate dalla scelta ricaduta sulla moglie per la conduzione del Prefestival: la sua verità.

Sarà un Sanremo diverso quello di quest’anno che non vedrà il pubblico applaudire dal vivo i cantanti che saliranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston. La situazione sanitaria dovuta all’emergenza Covid ha infatti costretto gli organizzatori a prendere le dovute misure anti contagio. Eppure, nonostante questa novità epocale, tutto il resto sembra non cambiare mai al Festival di Sanremo: le polemiche attorno ai conduttori, agli artisti ecc. continuano ad esserci proprio come se nulla fosse. Tra le mille polemiche di queste ultime settimane ce n’è stata una che riguarda proprio la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, scelta per condurre il Prefestival. Inutile dire che tale decisione ha dato adito a molte chiacchiere, ma in un’intervista al settimanale Oggi, il celebre direttore artistico della kermesse ha fatto chiarezza sulla faccenda. Vediamo cosa ha rivelato il presentatore a tal proposito

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Prefestival, Amadeus fa chiarezza: la rivelazione sulla moglie

Intervistato dal noto settimanale ‘Oggi’, Amadeus ha spiegato perché accanto a Giovanni Vernia e Valeria Graci, sarà proprio Giovanna Civitillo, sua moglie, a condurre il programma satellite di Sanremo 2021. “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti”, ha dichiarato Amadeus. Parole molto ferme quindi che non lasciano spazio a interpretazioni. Intanto, manca sempre meno alla prima puntata di questo settantunesimo Festival della canzone italiana. Dopo il successo strepitoso dell’anno scorso, tornerà anche Fiorello col quale Amadeus ha formato un’accoppiata vincente. Grandi artisti in gara e tanti nuovi talenti da scoprire in questa edizione che certamente ricorderemo anche per le splendide co-conduttrici, già annunciate ufficialmente.

E voi siete pronti quest’anno?