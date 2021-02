Uomini e Donne, ecco le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021: cosa vedremo in puntata? Vi sveliamo tutto.

Una nuova puntata di Uomini e Donne è attesa oggi, mercoledì 24 febbraio 2021. Nello studio di Maria De Filippi sorprese e colpi di scena non mancano mai, così come, spesso, qualche scontro. Proprio ieri abbiamo assistito ad un Armando furioso ma non solo: nella puntata di martedì 23 febbraio è stata presentata al pubblico la nuova tronista, Samantha Curcio. Ed oggi un nuovo appuntamento del dating show potrebbe ripartire proprio da lei. Ma oggi ci sarà spazio anche per il Trono Over: si parlerà di Riccardo Guarnieri e Roberta e di due altri protagonisti del parterre più grande. Insomma, alle 14.45 è necessario sintonizzarsi su Canale 5 per seguire i percorsi dei personaggi televisivi scelti da Maria De Filippi. Intanto, qui, vi sveliamo nel dettaglio cosa vedremo in puntata: ecco le anticipazioni.

Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: ‘misunderstanding’ tra Roberta e Riccardo

Oggi, mercoledì 24 febbraio, è in programma una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi vede nuovi tronisti, dopo le scelte di Davide e Sophie. Ieri è stata presentata al pubblico Samantha Curcio: la giovane ha potuto conoscere i primi corteggiatori che si erano presentati per un appuntamento al buio. La puntata di oggi, secondo le anticipazioni, dovrebbe ripartire proprio dalla new entry del programma e dalle esterne di Massimiliano e Giacomo, i tronisti. Samantha continuerà a conoscere, in puntata, i corteggiatori, ad ascoltare le loro vite e le loro opinioni. Resterà incuriosita da qualcuno?

Oggi si parlerà anche di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: il Cavaliere e la Dama avranno un nuovo confronto al centro dello studio. Nel corso della puntata di oggi, svelano le anticipazioni, i due protagonisti del Trono Over scopriranno di aver avuto un ‘misunderstanding’. Decideranno così di incontrarsi la sera per un chiarimento. Al centro del studio dovrebbero diventare protagonisti anche Giancarlo ed Alessandra. La Dama ha deciso di chiudere la frequentazione con il Cavaliere: al centro dello studio cambierà idea o resterà ferma sul suo punto?