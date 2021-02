Quante stelle Michelin ha conquistato Antonino Cannavacciuolo? Vi sveliamo tutto sul famosissimo cuoco e giudice di Masterchef Italia!

E’ un famosissimo volto televisivo ed eccezionale chef. Antonino Cannavacciuolo, nato a Vico Equense nel 1975, è uno dei giudici di Masterchef Italia. Il napoletano ha studiato alla scuola alberghiera ISIS F. De Gennaro ed ha conseguito l’Attestato di Cucina nel 1994. Dopo le prime esperienze nella sua terra d’origine, ha lavorato come stagista per diversi ristoranti francesi. Nel ’99 ha assunto con sua moglie Cinzia la gestione di Villa Crespi, a Orta San Giulio, in qualità di chef patron. Con gli anni Antonino Cannavacciuolo ha aperto diverse attività in varie città. Parliamo di Villa Crespi, Laqua Charme & Boutique, Cannavacciuolo Café & Bistrot a Novara, Cannavacciuolo Bistrot a Torino. A Vicolungo invece ha dato vita a Antonino il Banco di Cannavacciuolo. Ma sapete quante Stelle Michelin ha conquistato il cuoco? Vi sveliamo ogni particolare!

Antonino Cannavacciuolo, sapete quante stelle Michelin ha lo chef?

Antonino Cannavacciuolo ha raggiunto un successo enorme ed il suo impegno, la sua dedizione nello svolgere la sua passione gli ha regalato tante soddisfazioni. “Ad oggi, io e mia moglie abbiamo avviato numerose attività, tutte diverse, ma con una cosa in comune: ci abbiamo messo l’anima” si legge sul sito ufficiale dello chef. Ed il lavoro e l’amore vengono sempre ripagati: sapete quante stelle Michelin ha conquistato lo chef?

Villa Crespi ha conquistato ben 2 Stelle Michelin, la prima nel 2003 e la seconda nel 2006. Cannavacciuolo ha conquistato inoltre Tre Forchette guida Gambero Rosso e Quattro Cappelli guida Espresso. Con il Cafè & Bistrot (a Novara) ha conquistato 1 Stella Michelin (nel 2018), stesso discorso per Bistrot Cannavacciuolo: nel 2018 ha conquistato la sua prima stella! In conclusione? Il famosissimo chef e giudice di Masterchef Italia ha conquistato ben 4 Stelle Michelin!

Chi è che non ha mai visitato questi locali? Villa Crespi è un’incantevole luogo in stile moresco: ospita l’hotel ed il ristornate che vede Antonino impegnato come chef.