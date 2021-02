Simone Gianlorenzi, a Casa Chi, ha raccontato un particolare e inedito retroscena sul passato di Stefania Orlando, la concorrente del GF VIP.

Una delle protagoniste indiscusse dell’edizione in corso del Grande Fratello VIP è senza dubbio Stefania Orlando. La showgirl è una veterana ormai del reality, entrata a settembre ed ancora oggi in gioco. A pochi giorni dalla finale si ritrova al televoto con Rosalinda: venerdì 26 febbraio si saprà se sarà una finalista o meno! Intanto, parliamo del suo percorso: la romana classe ’66, prima di entrare a far parte del reality, è stata per tanti anni lontana dalla tv. Ne ha sofferto molto ma nessuno ne era a conoscenza. A rivelare dei dettagli, dei retroscena riguardo la vita prima del GF VIP di Stefania Orlando è stato il marito. Simone Gianlorenzi ha svelato per la prima volta un periodo difficile che ha vissuto Stefania: ecco le parole.

GF VIP, “Ha sofferto”: spunta un inedito retroscena sul passato di Stefania Orlando

Stefania Orlando al GF VIP è una vera star, ma prima di entrare a far parte del reality non ha vissuto un periodo semplice. La conduttrice è stata per molti anni lontana dalla televisione e ne ha sofferto molto. Simone Gianlorenzi, suo marito, ne ha parlato in un’intervista a Casa Chi: “Lei ha sofferto tantissimo il suo allontanamento dalla tv. Senza mai dimostrarlo troppo. Non mi si è mai pianta addosso. E’ sempre stata un’araba fenice che è risorta dalle sue ceneri. Ha cercato di reinventarsi, di risalire in sella, cercando di trovare i suoi spazi. Due – tre anni fa, è stata chiamata, per un lavoro, in Puglia, a Telenorba. Ha fatto il pomeriggio di Telenorba. Stava tutta la settimana a Bari” sono le parole del musicista.

Gianlorenzi ha raccontato che in quel periodo vedeva pochissimo sua moglie, giusto per il weekend, ma era contento di vederla felice. Vederla realizzata con il suo lavoro è stato uno dei momenti più belli della vita vissuto insieme a lei, ha confessato Simone.

Il musicista si augura che dopo l’esperienza del reality condotto da Alfonso Signorini, si possano aprire porte enormi per sua moglie. “Io spero che si aprano altre possibilità perché se le merita e perché ha dimostrato la donna che è, la cultura, la classe, l’eleganza, il saper parlare” sono le parole di Simone, il marito di Stefania Orlando.