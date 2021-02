Estrazioni Lotto, Supernelotto e 10eLotto di oggi 25 febbraio: controlla la tua schedina, tra i fortunati potresti esserci proprio tu!

Siete pronti a scoprire se stasera, 25 febbraio, la dea bendata finalmente vi bacerà? Sicuramente sì, quindi non dovete fare altro che seguire gli aggiornamenti in tempo reale che, dalle ore 20 di oggi, vi daremo nella tabella qui sotto. A cominciare dal Lotto, troverete qui tutti i numeri vincenti dell’estrazione odierna, su tutte le ruote. Potrete poi scoprire quelli del gioco del Supernalotto e quelli del 10eLotto. Per non parlare poi della strabiliante cifra raggiunta dal jackpot: ricordiamo che da diverso tempo manca la sestina vincente del Superenalotto. Ebbene, la cifra in palio per il ‘6’ oggi è salita ben 112.6 milioni di euro! Che dire, un’occhiata vale la pena darla, no?

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Lotto, Superenalotto e 10e Lotto, estrazioni 25 febbraio: la schedina vincente potrebbe essere la tua

A proposito del Superenalotto, dovete sapere che nell’ultima estrazione di martedì 23 febbraio, bei sei giocatori hanno centrato il ‘5’ vincendo 33mila euro. In attesa delle 20, vi ricordiamo che le estrazioni delle Ruote del Lotto avverranno in contemporanea e non in tre step differenti. Con una schedina che costa solo 1 euro, potreste cambiare la vostra vita, pronti a divertirvi con noi?

I numeri del lotto:

BARI 17 74 14 27 5

CAGLIARI 45 35 88 47 48

FIRENZE 58 42 19 3 88

GENOVA 42 52 19 1 51

MILANO 31 54 70 34 61

NAPOLI 48 47 77 17 40

PALERMO 26 30 23 69 3

ROMA 52 83 82 17 16

TORINO 62 85 88 40 43

VENEZIA 26 68 39 63 42

NAZIONALE 53 40 89 33 47

I numeri del Superenalotto:

Numeri Vincenti 13 42 26 72 71 73

Numero Jolly: 62

Numero SuperStar: 30

I numeri del 10eLotto: 14 17 19 26 30

31 35 42 45 47

48 52 54 58 62

68 74 83 85 88

Numero Oro: 17

Doppio Oro: 17 74

Allora, come è andata? Se siete tra i fortunati di questa sera ne siamo davvero contenti, ma se non è andata proprio bene, non arrendetevi. La fortuna prima o poi busserà anche alla vostra porta perciò continuate a seguire i nostri aggiornamenti.