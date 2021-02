La bravissima Veera Kinnunen mostra sui social tutto l’amore per il suo fidanzato: sapete di chi si tratta? Che coppia meravigliosa!

A Ballando con le stelle è una delle maestre più apprezzate e in gamba dell’intera squadra: Veera Kinnunen è una professionista davvero eccellente, la cui passione per la danza è palpabile agli occhi del pubblico. Come dimenticare tutta la dedizione e la delicatezza nel trasmettere i suoi preziosi insegnamenti agli allievi che ogni anno si sono alternati al suo fianco nell’avventura di Ballando? Nello storico show del sabato sera di Rai 1 c’è stato anche spazio per l’amore in questi anni: tante storie sono nate, altre sono finite, ma tutte molto interessanti. Una delle relazioni più longeve è stata senza dubbio quella tra Veera Kinnunen e il collega Stefano Oradei, finita poi dopo più di dieci anni. Molti ricorderanno sicuramente che tra la ballerina svedese e l’ex calciatore Dani Osvaldo scoccò una scintilla molto forte. Lei era sua maestra nell’edizione 2018 e così i due diedero inizio ad una storia. Naufragata dopo pochi mesi anche questa liaison, ora la ballerina è finalmente pronta a voltare pagina. Sui social ha mostrato di recente alcuni scatti che la ritraggono insieme al suo fidanzato attuale. Scopriamo di chi si tratta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Veera Kinnunen, chi è il nuovo fidanzato della ballerina

Già lo scorso San Valentino, la biondissima Veera aveva annunciato ufficialmente l’identità del suo nuovo fidanzato. Proprio in questi minuti, con una dolcissima dedica ha espresso tutta la felicità e il sentimento che unisce questa meravigliosa coppia. “Ogni giorno mi sorprendi con il tuo coraggio, con la forza che porti nelle piccole cose. Quelle cose che poi costruiscono una vita insieme”, si legge nella didascalia all’immagine. Lui si chiama Salvatore Mingoia e a quanto pare non fa parte del mondo dello spettacolo. Dal suo profilo Instagram, si può intuire che è un judoka e che venga da Roma.

Che dire, tantissimi auguri a Veera e al suo fidanzato e complimenti!