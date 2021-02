L’affascinante Pierpaolo Spollon è uno dei personaggi del momento, attore di grande talento e amatissimo dal pubblico: “versione” inedita, lo scatto irresistibile, lo riconoscete?

Pierpaolo Spollon è un giovanissimo e talentuoso attore, un vero astro tra gli interpreti italiani, amatissimo dal pubblico: lo scatto irresistibile, “versione” inedita, lo riconoscete? Al momento è impegnato nella celebre fiction “Che Dio ci aiuti”, a cui è approdato dopo l’ultimo progetto, “Doc-Nelle tue mani”. La nostra redazione, qualche tempo fa, aveva avuto occasione di intervistare il simpaticissimo Pierpaolo Spollon in esclusiva per voi lettori. Seguitissimo sui social, l’interprete condivide spesso immagini che lo ritraggono a lavoro sul set o in attimi di vita quotidiana. Alcuni anni fa, in particolare, l’attore ha pubblicato su Instagram uno scatto davvero irresistibile che lo immortala in una versione “inedita”. Pronti a scoprirne di più? Seguiteci nelle prossime righe!

Pierpaolo Spollon, lo scatto inedito è irresistibile: lo riconoscete?

Sorriso luminoso, viso pulito e occhi profondi e penetranti: Pierpaolo Spollon è dotato di un fascino magnetico che ha saputo “regalare” anche ai personaggi che ha brillantemente interpretato. L’immagine che il pubblico ha di lui, al momento, è quella di un ragazzo alto, elegante, con una folta chioma di riccioli scuri. Eppure… In passato, l’attore è stato anche molto diverso. A dimostrarlo c’è un’immagine, da lui pubblicata su Instagram, che lo ritrae in una “versione” davvero inedita. Lui stesso ha accompagnato la foto con un simpatico pensiero. “Oggi mi sono ricordato di essere stato anche così….” ha scritto. “A distanza di anni, mi faccio un po’ meno c****e…un po’ ho detto” ha aggiunto, confermando la sua innata simpatia e capacità di autoironia. Ma cos’aveva di tanto diverso Pierpaolo Spollon? Potete guardare voi stessi, lo scatto in questione è quello che vi proponiamo di seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Spollon (@pierpaolospollon)

Riuscite a riconoscerlo? Pierpaolo Spollon sfoggia, in questa foto, una massa di capelli biondi! Il suo stile, inoltre, appare più vintage di quanto siamo abituati a vedere oggi. A non essere cambiato, invece, è l’indiscusso fascino di cui l’attore è dotato: siete d’accordo?