Tina Cipollari a Uomini e Donne non è riuscita a trattenersi: oggi 25 febbraio, in puntata, ha deciso di fare uno scherzo a Gemma Galgani. Guardate cosa è successo!

Oggi, 25 febbraio 2021, è in corso una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento del dating show si è aperto con Gemma Galgani al centro dello studio: la Dama del parterre senior ha subito fatto adirare l’opinionista Tina Cipollari. La Galgani è stata protagonista della prima parte della puntata: la Dama ha avuto un confronto con Maurizio il poeta che, nelle scorse settimane, le ha inviato una foto particolare. Tina ha iniziato a punzecchiare la Galgani e subito, come di consueto, è scoppiata un’accesa discussione. Si sa che tra le due non c’è mai stata simpatia: oggi però, una loro lite in puntata è diventata esilarante! Ecco nel dettaglio cosa è successo in puntata, durante il confronto tra i due del Trono Over.

Uomini e Donne, Tina Cipollari non si trattiene: quello che succede è incredibile

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 25 febbraio si è accesa, come di consueto, una lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La discussione è diventata esilarante quando l’opinionista si è alzata ed è andata vicino i tecnici. Nessuno immaginava cosa sarebbe accaduto da lì a poco! Tina si è posizionata vicino il fonico del programma ed ha iniziato a premere alcuni pulsanti! Non solo ha cominciato a spegnere il microfono della Dama del parterre senior ma…le ha cambiato il timbro di voce! Gemma ha cominciato a parlare e la sua voce è apparsa modificata: l’episodio ha fatto ridere l’intero studio!

L’accaduto è stato subito commentato su Twitter, qualcuno ha pubblicato il video di Gemma con ‘la sua nuova voce’:

Uno dei momenti migliori della televisione italiana #uominiedonne

pic.twitter.com/Qsyz1gOyhu — 𝑀𝒜𝑅🦊|| 𝕞𝕚𝕤𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕒𝕟𝕕𝕝𝕖𝕣 𝕓𝕠𝕟𝕘 (@MarcomeMarmorto) February 25, 2021

Gli amanti del programma sapranno già che tra le due protagoniste del dating show non corre buon sangue! Ricorderanno tutti gli scherzi di Tina: questo si aggiunge ad una lunghissima lista!