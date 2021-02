Tommaso Zorzi tronista a Uomini e Donne? Lui risponde così durante una chiacchierata nella casa.

Manca pochissimo al gran finale del GF Vip 5. Un’edizione lunghissima, quella di quest’anno, che si concluderà ufficialmente lunedì 1 marzo. E tra i candidati alla vittoria c’è senza dubbio lui, Tommaso Zorzi, la vera rivelazione di questa edizione. Già famosissimo sui social, l’influencer si è fatto conoscere a 360 gradi anche in tv, conquistando milioni di telespettatori. Che non vedono l’ora di rivederlo in tv, magari nel ruolo di conduttore o opinionista. Di indiscrezioni sul web ne sono trapelate già tante, ma bisognerà attendere l’uscita di Zorzi dal GF per scoprire quali saranno i suoi reali impegni futuri. Nel frattempo, però, in casa è spuntata la domanda sul trono di Uomini e Donne: se Maria De Filippi chiamasse, come risponderebbe Tommaso? Scopriamolo insieme.

Tommaso Zorzi tronista a Uomini e Donne: ecco quale sarebbe la sua risposta se Maria De Filippi glielo proponesse

Tommaso Zorzi è già entrato nel cuore di Maria De Filippi. La conduttrice ha fatto visita al concorrente proprio durante una puntata del GF Vip, lasciando Tommaso senza parole dall’emozione. Per molti, quel momento è stato l’inizio di una possibile collaborazione: Queen Mary penserà a Tommaso per qualche ruolo nelle sue trasmissioni? Staremo a vedere. Nel frattempo, in casa, c’è chi avanza l’ipotesi di Tommaso tronista! Quando quest’ultimo ammette di essere in cerca di un fidanzato, Samantha esclama: “Adesso ti chiama Maria e ti chiama sul trono!”. Tutto il gruppo gli chiede se lo farebbe, e quando Samantha esclama: “Con lei faresti tutto”, Zorzi conferma: “Ti sei risposta da sola”. Potete trovare questo botta e risposta in questo video condiviso su Twitter:

Il suo disagio e il suo fastidio con queste continue insistenze lo sento fino a qua. Fortunatamente il circo sta per chiudere…#tzvip pic.twitter.com/n6b72B25XT — Francesca ♌️ (@c_est_la_vie86) February 25, 2021

Insomma, pare proprio che Tommaso non rifiuterebbe la proposta del trono più famoso della tv. Secondo la Orlando, invece, la De Filippi potrebbe chiamarlo per condurre qualche trasmissione. Tutto è da vedere ma, quel che è certo, è che questa al GF Vip non sarà l’ultima volta che vedremo Tommaso in tv. E a voi è piaciuto il suo percorso all’interno della casa più spiata della tv?