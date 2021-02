Verissimo, sabato 27 febbraio ci sarà anche lui: è il personaggio più chiacchierato del momento; ecco di chi si tratta.

Manca pochissimo ad una nuova, ricchissima, puntata di Verissimo. Come ogni sabato pomeriggio, il 27 febbraio andrà in onda il consueto appuntamento col talk show di Silvia Toffanin. Che ospiterà in studio tantissimi personaggi super interessanti, tra i quali una coppia assolutamente inedita: quella formata da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, che saranno le nuove opinioniste de L’Isola dei famosi, che inizierà a marzo. Un’intervista tutta da seguire, ma non sarà l’unica. In studio dalla Toffanin, ci sarà anche un personaggio super chiacchierato in questo momento. Scopriamo di chi si tratta!

Verissimo, sabato 27 febbraio ci sarà anche lui: è appena uscito dalla casa del GF Vip

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo. Sabato 27 febbraio, a partire dalle 16.00, potremo seguire nuove interviste inedite. Interviste che Silvia Toffanin porta avanti con la sua solita eleganza e il suo garbo. Chi risponderà alle sue domande questo sabato? Ebbene, i fan del GF Vip saranno super felici. Qualche giorno fa era stata già annunciata la presenza della bellissima Giulia Salemi, una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality. Ma non sarà l’unica “reduce” dalla casa più spiata della tv ad essere presente nella puntata di Verissimo di sabato. Come annunciato qualche ora fa sul canale social ufficiale del talk, ci sarà anche Andrea Zenga! Il concorrente è stato l’ultimo eliminato del reality show e ha lasciato la casa venerdì sera. Un’esperienza davvero intensa quella di Zenga al GF Vip: nella casa, Andrea ha ritrovato il dialogo con il papà Walter e iniziato una frequentazione con Rosalinda Cannavò. Nascerà un amore tra loro? Senza dubbio, a Verissimo Andrea parlerà anche di questo!

Insomma, non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 per scoprire tutte le novità che Giulia e Andrea hanno da raccontare dopo l’uscita dalla casa più spiata della tv. Ma non è tutto: in studio da Silvia ci saranno anche Enrico Brignano e Flora Canto, che diventeranno presto genitori per la seconda volta. Che dire, sarà una puntata tutta da vivere! Appuntamento sabato a partire dalle ore 16! Sarà un appuntamento imperdibile!