Anticipazioni Uomini e Donne 26 febbraio: colpo di scena per Armando, c’entra una famosa dama del Trono Over.

Oggi, venerdì 26 febbraio 2021, andrà in onda una nuova ricchissima puntata di Uomini e Donne. Come accade ormai da un anno a questa parte, il nuovo format prevede la presenza di Trono Classico e Trono Over in un’unica super puntata, in cui tutti interagiscono con tutti. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo! Ma cosa accadrà esattamente nella puntata di oggi? L’appuntamento dovrebbe aprirsi con il Trono Classico, in particolare con Riccardo e Roberta, che hanno chiuso la puntata di ieri, e ci sarò un colpo di scena in particolare per lei; si passera poi ad Alessandra e Giancarlo e ci saranno nuove liti tra Roberto e Patrizia...Infine, spazio ai nuovi tronisti, alle prese con le loro prime esterne e gli inizi delle loro conoscenza. In seguito, le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne 26 febbraio: colpo di scena per Armando, cosa succederà con Roberta?

Tutti pronti a sintonizzarvi su Canale 5 alle ore 14 e 45 per una nuova puntata di Uomini e Donne. A quanto pare, oggi accadrà davvero di tutto. Riccardo e Roberta sembrano essere sempre più lontani, dopo che quest’ultimo ha deciso di intraprendere la conoscenza con una nuova dama. Cosa accadrà a Roberta? Ebbene, sembra proprio che a fare un passo verso di lei sarà Armando! Il cavaliere ammette di essersi fatto avanti ma di aver ricevuto un no dalla dama, che non è pronta a buttarsi in una nuova storia: Roberta ha rifiutato anche un ballo, cambierà qualcosa? Lieto fine invece per Alessandra e Giancarlo, che si riappacificheranno, concedendosi l’esclusiva! Una nuova serie di botta e risposta invece tra Roberto e Patrizia: i due discuteranno fortemente e la dama deciderà di chiudere col bel siciliano, che però non sarà d’accordo. Come finirà tra loro?

Si aprirà poi la parentesi trono classico: Giacomo è uscito con Martina e Carolina, Massimiliano invece ancora con Vanessa, con la quale sembra trovarsi davvero bene: a differenza della prima, questa esterna convincerà anche Gianni. Prime esterne anche per la nuova arrivata, la tronista Samantha, che è uscita con Ugo e Micheal, Quest’ultimo però deciderà subito di eliminarsi… il motivo? Scopritelo insieme a noi sintonizzandovi su Canale 5, ore 14 e 45! Uomini e Donne vi aspetta con una puntata assolutamente imperdibile!