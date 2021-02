Un comunicato ufficiale Mediaset annuncia la chiusura di Live, ma per Barbara D’Urso arriva una grande novità: la decisione.

Le voci sulla chiusura del programma domenicale Live – Non è la D’Urso avevano cominciato a circolare da qualche giorno, ma ora la decisione ufficiale è arrivata. Anche la stessa Barbara annuncia la notizia sul suo profilo Instagram. Una notizia inaspettata, ma che contiene una strepitosa novità. L’amatissima conduttrice potrà infatti lanciarsi in un nuovo progetto messo in campo da Mediaset che, com’è noto, la ritiene una professionista di altissimo livello. Da tempo ormai l’altro suo programma Domenica Live aveva ridotto la durata delle sue puntate, andando in onda solo dalle 17:30 circa fino alle 18:45. Ora però c’è uno stravolgimento all’orizzonte che certamente farà felici i fan della regina di Cologno Monzese. Scopriamo di cosa si tratta.

Barbara D’Urso, è ufficiale: chiusura confermata di Live, ma Mediaset ha un nuovo progetto per la conduttrice

Come si legge nel comunicato, per Domenica Live è previsto un ampliamento. Ma di cosa si tratta nello specifico? In sostanza, a partire dall’11 aprile 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità andrà ad aggiungersi al solito format di Domenica Live. Le ore di diretta saranno ben quattro, ogni puntata si concluderà quindi sempre alle 18:45. Per quanto riguarda Pomeriggio Cinque, nessuna variazione: il contenitore pomeridiano continuerà dal lunedì al venerdì fino all’estate. Inoltre, nel comunicato Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione Mediaset aggiunge: “Barbara d’Urso è capace di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news. Sa parlare un linguaggio semplice, informa e diverte le famiglie che trascorrono a casa la domenica. Sa spiegare la politica anche a chi normalmente non la segue. Barbara è una risorsa per Mediaset, una professionista che non ha mai tradito il suo pubblico”.

La chiusura di Live – Non è la D’Urso è prevista domenica 28 marzo, in attesa di riprendere il prossimo mese di settembre.