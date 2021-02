Che Dio Ci Aiuti 6, anticipazioni ultima puntata: imprevisti, colpi di scena e una guest star speciale per il finale di stagione dell’amatissima fiction Rai.

E anche questa sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti è giunta quasi al termine. La amatissima fiction Rai ha tenuto compagnia al pubblico ogni giovedì, con tante nuove puntate ricche di emozioni e colpi di scena. La decima ed ultima puntata andrà in onda su Rai Uno giovedì 11 marzo, come sempre a partire dalle ore 21 e 25: saranno trasmessi il diciannovesimo e ventesimo episodio. Curiosi di scoprire cosa accadrà nel tanto atteso finale di stagione? Per voi le anticipazioni! Piccolo spoiler: ci sarà una guest star che vi lascerà senza fiato.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Che Dio Ci Aiuti 6, anticipazioni ultima puntata: cosa accadrà negli episodi 19 e 20

Tutto pronto per il finale di stagione di Che Dio Ci Aiuti 6! L’ultima attesissima puntata andrà in onda fra due giovedì, dato che la prossima settimana sarà dedicata interamente al Festival di Sanremo. Gli episodi numero 19 e 20 della seguitissima serie andranno infatti in onda giovedì 11 marzo. Cosa dovremo aspettarci dal finale di stagione? Come riporta Fanpage.it, nel primo episodio dell’ultima puntata, il numero 19, Suor Angela, dopo aver scoperto tutta la verità su suo padre, dovrà decidere se dire tutto a Erasmo. Nico e Ginevra saranno alle prese con i preparativi del matrimonio, ma non mancheranno imprevisti. Carolina inizierà ad assumere strani comportamenti e il tutto potrebbe essere dovuto a qualcosa che proviene dal suo passato. L’episodio 20 dell’ultima puntata vedrà in scena il tanto atteso matrimonio tra Nico e Ginevra. Come abbiamo già detto, però, la coppia dovrà fare i conti con vari imprevisti, che rischiano di far saltare tutto. Come finirà tra loro? Intanto, la reazione di Erasmo alla verità su Primo lascia molti sospetti in Suor Angela, che è sempre più convinta che abbia qualcosa da nascondere…Ebbene, non si sbaglia affatto!

Ma il vero colpo di scena dell’ultimo appuntamento con Che Dio Ci Aiuti è la guest star che apparirà nella serie per la prima volta. Si tratta dell’affascinante attore turco Can Yaman, protagonista della seguitissima serie DayDreamer. Il bel Can creerà un bel po’ di scompiglio nel convento, in particolare in Azzurra, mettendo a rischio la sua vocazione! Non è ancora chiaro il ruolo preciso di Yaman, ma potrebbe vestire i panni del barman all’Angolo Divino. Staremo a vedere! Quel che è certo è che sarà un finale di stagione imperdibile. Appuntamento giovedì 11 marzo alle ore 21 e 25. Non mancate!