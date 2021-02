Per la semifinale del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un look davvero strepitoso, a quanto ammonta il prezzo? Cifra da capogiro.

Siamo giunti alla semifinale di questa quinta edizione del GF Vip. E, come al solito, a catturare l’attenzione di tutti sono i look strabiliante di ciascun suo protagonista. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento a quella sfoggiato dai concorrenti rimasti in casa, ma anche a tutti quelli che, invece, sono nello studio televisivo di Cinecittà. Tra i tutti, ovviamente, un’attenzione particolare è riservata a quello di Elisabetta Gregoraci. Bellissima ed elegante in ciascun puntata presenziata in studio, per la semifinale del GF Vip la conduttrice calabrese ha sfoggiato un outfit davvero da urlo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il prezzo? Siete proprio curiosi di sapere, quindi, quanto costa l’abito indossato? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Siete pronti? Ebbene. Scopriamo insieme ogni cosa.

Semifinale GF Vip, quanto costa il look sfoggiato da Elisabetta Gregoraci?

Per la sua incantevole bellezza e smisurata eleganza, Elisabetta Gregoraci, ancora una volta, ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. Anche per la semifinale del GF Vip, infatti, la conduttrice calabrese ha sfoggiato un look davvero incredibile. E che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passato inosservato. Da una scollatura super vertiginosa e una gonna davvero mini, il vestito indossato è davvero da urlo. Ecco, ma quanto costa esattamente? Nel corso delle puntate precedenti, lo sappiamo benissimo, la Gregoraci ha sfoggiato degli outfit dal costo davvero stellari, ma di questo, invece, cosa sappiamo esattamente? Ebbene. Stando a quanto si apprende da questo messaggio apparso su Twitter, sembrerebbe che la cifra totale sia davvero vertiginosa. Volete saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ebbene si: avete letto proprio bene. Il costo totale del vestito, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere di ben 962 euro. A differenza, invece, dei sandali. Che, a quanto pare, ammonterebbero a 575 euro.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere. Il costo totale dell’outfit è davvero da capogiro. Però, diteci la verità: ne vale davvero la pena. Ancora una volta, Elisabetta Gregoraci è davvero incantevole. Siete d’accordo con noi?