Occhi puntati su Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, le due concorrenti del GF VIP finite al televoto: guardate cosa fanno a pochissime ore dalla diretta!

C’è grande attesa per la semi finale del Grande Fratello VIP. Questa sera di 26 febbraio andrà in scena una nuova puntata del reality più amato dagli italiani. I telespettatori hanno cominciato il countdown per scoprire chi tra le due veterane della Casa abbandonerà definitivamente il gioco. Gli appassionati del GF VIP avranno seguito senza dubbio quello che è accaduto negli ultimi giorni. Dayane Mello, nell’ultima puntata andata in onda, ha deciso di mandare al televoto Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. La scelta ha fatto scoppiare liti e scontri, che al momento sembrano essersi calmate. I riflettori sono puntati dunque sulle due donne che si ritrovano a dover ‘combattere’ per arrivare in finale, in programma il 1 marzo 2021. Il pubblico da casa deciderà chi delle due mandare in finale! Le due concorrenti sono in ansia per questa puntata? A poche ore dalla diretta le abbiamo viste così!

GF VIP, occhi puntati su Rosalinda e Stefania: succede a poche ore dalla diretta

Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando sono le due protagoniste del televoto che questa sera di venerdì 26 febbraio, in puntata, vedrà un verdetto definitivo. Chi delle due abbandonerà il gioco e chi invece volerà in finale? Beh, la curiosità è davvero troppa e le due donne, a poche ore dalla diretta, stanno chiedendo aiuto ai loro inquilini. Aiuto per cosa? Nella diretta tv e streaming del Grande Fratello VIP abbiamo assistito ad una vera e propria sfilata delle due splendide donne! Incerte su cosa indossare per la puntata ‘speciale’ di questa sera, hanno provato due look ed hanno chiesto consiglio ai loro coinquilini. Entrambe hanno optato per un abito lungo!

Rosalinda ha sfilato prima con un abito rosso e poi con un abito blu elettrico. La Orlando invece è stata indecisa tra due abiti che non passano di certo inosservati: uno argentato ed uno con la gonna fuxia ed un top con diverse tonalità tra il blu ed il fuxia. Eccole insieme a Samantha de Grenet che si è offerta subito di aiutarle e consigliarle:

Quale dei due abiti sceglieranno per la diretta di questa sera? Abbiamo visto Rosalinda più propensa ad indossare quello rosso, mentre Stefania ha confessato di aver scelto quello argentato. Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 questa sera per ammirarle in tutto il loro splendore!