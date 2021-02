Nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo, Flora Canto ha svelato un episodio davvero da brividi capitato a suo padre.

Quella andata in onda oggi, Sabato 27 Febbraio, è stata una puntata di Verissimo ricca di emozioni. In studio, per la prima volta in assoluto, le due nuove opinioniste de L’Isola dei Famosi e tantissimi altri ospiti davvero imperdibili, la bella Silvia Toffanin è stata la padrona di un appuntamento superlativo. Perché, diciamoci la verità, è stato proprio così. Ricco di ospiti davvero fenomenali, la puntata odierna di Verissimo ha regalato al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano delle storie super emozionanti. Tra le tante, un’attenzione particolare ha riservato l’intervista di Flora Canto. Per la prima volta in assoluto, la giovanissima attrice romana, nonché compagna di Enrico Brignano, è entrato nel grandissimo studio di Verissimo. E, soprattutto, si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ha svelato il sesso del suo secondo bebè, ma ha anche raccontato una ‘disavventura’ capitata a suo padre. Scopriamo insieme le sue parole.

Verissimo, la rivelazione di Flora Canto: racconto da brividi

È proprio nello studio di Verissimo che Flora Canto, molto probabilmente per la prima volta, ha raccontato un retroscena incredibile del suo passato e, soprattutto, di quello di suo padre. Attualmente, i suoi due genitori, come raccontato dalla diretta interessata, sono separati. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la sua mamma e il suo papà si siano separati subito dopo la sua nascita. Eppure, nonostante questo, la sua mamma non ha mai perso occasione di poter stare accanto a suo padre soprattutto in un momento davvero drammatico. ‘Mio padre è un miracolato. Quando io avevo 17 anni, mio padre ha avuto un aneurisma alla aorta del cuore che fu scambiato per un blocco intestinale. Stava morendo’, ha iniziato a raccontare la Canto a Silvia Toffanin. E, poi, ha continuato a dire: ‘È stato in sala operatoria ben 17 ore. Fortunatamente, giorno dopo giorno, recuperava dal punto di vista cardiaco e respiratorio’. Insomma, un racconto davvero da brividi.

‘Mia madre, nonostante fossero già separati, ha tanto pregato per lui’, ha detto Flora Canto a Silvia Toffanin.