GF VIP Pierpaolo Pretelli ha parlato in camera, dal suo letto, a Giulia Salemi: il concorrente guardando la telecamera ha fatto una particolare richiesta alla sua dolce metà.

Ieri, venerdì 26 febbraio, è andata in scena una nuova e penultima puntata del GF VIP. La semifinale è stata ricca di sorprese e colpi di scena per i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire chi conquisterà la vittoria di questa edizione! Manca pochissimo alla finale: lunedì 1 marzo 2021 ci sarà l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra i finalisti c’è Pierpaolo Pretelli che non vede l’ora di poter riabbracciare suo figlio che non vede da cinque lunghi mesi ed anche la sua nuova compagna. Giulia Salemi è uscita poche puntate fa dal programma, ha abbandonato il gioco eliminata dal televoto. Pierpaolo sente una grossa mancanza per la sua dolce Giulietta: guardate cosa ha fatto subito dopo la puntata.

GF VIP, speciale richiesta di Pierpaolo Pretelli: l’appello a Giulia dopo la puntata

Pierpaolo Pretelli subito dopo la puntata del GF VIP andata in onda ieri, venerdì 26 febbraio, ha spiazzato tutti. Il giovane concorrente dopo la diretta si è messo sul letto, era solo in stanza quando ha iniziato a parlare da solo, anzi, con la sua Giulia. “Mi manchi, non vedo l’ora di vederti lunedì. Organizzati perchè voglio dormire con te. Poi al mattino vado da Leo e poi dobbiamo organizzarci perchè io per un tot. di tempo non posso stare lontano da te”: sono queste le parole del Pretelli.

Dayane Mello è improvvisamente entrata in stanza e l’ha interrotto: “Con chi c***o parli?” gli ha chiesto. Pierpaolo ha proseguito il suo discorso: “Mi manchi tanto”.

L’episodio ha intenerito tutti i fan che hanno assistito alla scena. Pierpaolo sente molto forte la mancanza della sua Giulia. Manca poco: lunedì potranno tornare ad abbracciarsi!