Iva Zanicchi, sapete quante volte ha vinto il Festival di Sanremo? Ha incantato ogni volta il pubblico con la sua voce eccezionale.

Anche oggi, sabato 27 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del seguitissimo programma Verissimo, alle ore 16.00. Non mancheranno le sorprese, e saranno tantissimi gli ospiti presenti. Ad abbracciare l’atmosfera dello studio della bella conduttrice ci saranno anche loro, le opinioniste della nuova edizione de L’isola dei famosi, ovvero Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Sicuramente, questa coppia saprà sorprenderci nel tanto attesissimo reality. Ebbene, la Zanicchi ha attraversato negli ultimi tempi un periodo difficile, infatti, è stata colpita dal Coronavirus, ma per fortuna, è guarita, senza gravi conseguenze. La sua voce ha incantato centinaia di palchi, bella e passionale, ha attraversato numerosi Paesi, conquistando ogni volta il pubblico. Ebbene, sapete quante volte ha vinto il Festival Di Sanremo?

Voce immensa, profonda e passionale, Iva Zanicchi ha fatto innamorare migliaia e migliaia di persone con il suo talento. La sua musica da anni conquista il pubblico. Una grinta che pochi possiedono. Ebbene, Iva ha partecipato numerose volte al Festival Di Sanremo, esattamente dieci, ma sapete quante volte l’ha vinto? La meravigliosa artista è riuscita a portare a casa la vittoria ben tre volte: nel 1967, con la canzone Non pensare a me, presentata in coppia con Claudio Villa; nel 1969, in coppia con Bobby Solo, con il brano Zingara e nel 1974, con Ciao Cara come stai?. L’artista diviene la cantante donna ad aver vinto più volte il festival della canzone italiana, come riportato nella sua biografia. Beh, un vero è proprio successo il suo, e non poteva essere diversamente.

Come vi abbiamo già anticipato, proprio oggi, sabato 27 febbraio, sarà presente nella trasmissione Verissimo, insieme ad Elettra Lamborghini. Le due donne sono state scelte per essere le opinioniste della nuova edizione de L’isola dei Famosi. Sicuramente, ci sorprenderanno, dato che entrambe possiedono una personalità schietta e passionale, sempre pronte a dire la propria in ogni momento. A Verissimo si racconteranno, e parleranno di questa nuova scoppiettante avventura. Noi, non vediamo certamente l’ora di poterle ammirare in questa veste diversa.