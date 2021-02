Dopo le voci circolate in queste ultime settimane su un’ipotetica chiusura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, tutti notano un indizio.

La loro storia nacque in maniera del tutto inaspettata dopo la conclusione del GF Vip 2 a cui parteciparono nel 2017. Tra l’ex protagonista di Uomini e Donne Luca Onestini e la modella ceca Ivana Mrazova la scintilla scoccò infatti al di fuori delle mura di Cinecittà. Amatissimi dai fan sia singolarmente che in coppia, Luca e Ivana sono sempre stati seguitissimi e i rumors circa una chiusura tra loro hanno preoccupato non poco i loro sostenitori. A far ipotizzare la fine della storia sono stati vari elementi. Lui da un po’ di tempo si è stabilito di nuovo a Bologna, sua città d’origine, dove ha ripreso brillantemente gli studi alla Facoltà di Odontoiatria, lei invece continua a vivere a Milano. Inoltre, da un po’ non apparivano insieme sui social e i sospetti aumentavano ogni giorno di più. Dopo aver ricevuto diverse domande in merito da parte dei follower, proprio in queste ore Luca Onestini ha finalmente rotto il silenzio.

Luca Onestini, il commento su Ivana: lo hanno notato tutti

Sempre molto attivo sul suo profilo Instagram, l’ex tronista bolognese ha risposto ad una domanda di un utente che in modo molto diretto gli ha chiesto di Ivana sotto ad una foto che lo ritrae da solo. Ebbene, dopo aver sempre taciuto sulla questione, Onestini ha finalmente lasciato trapelare qualcosa. Ha infatti risposto con un cuore rosso, il che lascerebbe supporre che non ci sia stata alcuna rottura tra i due. Noi speriamo che sia proprio così e che la storia stia proseguendo a gonfie vele.

Giovani, bellissimi e carismatici, Luca e Ivana rappresentano indubbiamente una delle coppie più belle che si siano formate al Grande Fratello e di tutto il mondo dello spettacolo.