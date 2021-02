Fu una delle protagoniste più seguite de Paso Adelante, ma che fine ha fatto Ingrid? Com’è cambiata la sua vita?

Un dos tres cuatro…, sulle note della sigla di Paso Adelante cominciavamo già a fremere. In onda ogni giorno su Italia Uno tra il 2004 e il 2006 la serie tv spagnola ha fatto sognare adolescenti e non. Nella scuola di talenti più famosa della Spagna di Carmen Arranz, le storie di allievi e professori si intrecciavano con avventure sorprendenti. Aspiranti cantanti ballerini e attori si cimentavano in varie prove per arrivare al successo, ma non mancava la componente “drama” che era presente nella vita di ognuno e teneva il pubblico italiano attaccato al televisore nell’orario pomeridiano. Ma dopo 15 anni come sono cambiate le loro vite? Fanno ancora sognare i telespettatori? Occupiamoci di Ingrid, una delle più sensuali allieve della scuola. La sua chioma color carota e la sua vivacità l’hanno sempre contraddistinta. Ma che fine ha fatto oggi?

Un paso Adelante, che fine ha fatto la bella ingrid? Cosa fa oggi?

Nella scuola di talenti più famosa del 2002 tra passi di danza, amori e tradimenti, la storie di Pablo, Lola, sylvia, Marta, Raul e Rober coinvolgevano il pubblico di Italia Uno.

Una tra questi è stata protagonista di molte dinamiche. Ingrid Munoz interpretata dall’attrice Silvia Marty. Il suo personaggio era molto ribelle, e incuriosiva soprattutto per la

love story con il professore di recitazione, Juan. Un carattere forte e quasi ingestibile. Ma cosa fa ora Ingrid? Sappiamo che nella vita privata ha visto più palcoscenici di teatro che televisivi. Nel 2008 ha recitato ne “Los serrano” il nostro “I Cesaroni” ma ha preso parte anche al cast di “Una vita” che come sappiamo in Spagna è più avanti di noi con le riprese.

Dal profilo Instagram, della bella ballerina dai selvaggi ricci rossi e il cuore ribelle non mancano scatti artistici. Sappiamo che è co-fondatrice di un marchio di abbigliamento chiamato Les Rousses ed è molto seguita. Il suo numero di follower ammonta a 60,4 mila.