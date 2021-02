Anticipazioni di Domenica 28 Febbraio torna Domenica In, chi saranno gli ospiti intervistati? Ecco cosa occorre sapere nel minimo dettaglio.

Come ogni Domenica nel salotto di Mara Venier ci saranno molti ospiti che verranno intervistati dalla padrona di casa. Ecco alcune anticipazioni. Anche questa settimana a Domenica In si parlerà di vari personaggi di spicco ma nello stesso tempo anche di argomenti seri che riguardano l’emergenza attuale in cui verte il nostro paese. Durante la 25ª puntata di Domenica In del 28 Febbraio in onda alle ore 14.00 ci sarà anche il collegamento dall’Ariston dove li aspetterà Amadeus che racconterà alcuni dettagli e anticipazioni riguardo il Festival di Sanremo che andrà in onda dal 2 al 6 Marzo.

Domenica In: Anticipazioni di Domenica 28 Febbraio

Nello studio di zia Mara non sono mai mancati ospiti di rilievo che si mettono a nudo di fronte al pubblico italiano. Questa Domenica ci sarà Albano Carrisi che si esibirà nelle sue più belle canzoni. Ci darà aggiornamenti riguardo la sua vita privata e quali saranno i prossimi passi per la carriera lavorativa. Dalle domande di Mara non potrà sfuggire neanche Elettra Lamborghini che si esibirà con il brano di Sanremo dello scorso anno, “Musica e il resto scompare”. A portare buon umore e simpatia interverrà invece Vincenzo de Lucia che scatena l’ilarità del pubblico ogni volta con l’imitazione di Barbara d’Urso e Maria de Filippi. Una parentesi di comicità che è sempre ben accetta. A presentare il suo libro, nello studio di Domenica In, ci sarà Rocco Casalino. Racconterà i dettagli e gli argomenti trattati dal suo libro intitolato “Il Portavoce” ma non solo. L’ex gieffino parlerà anche del ruolo fondamentale che hanno nella sua vita la sorella e la madre. Importante sarà il collegamento in diretta su Rai Uno dagli studi “Fabrizio Frizzi” a quello dell’Ariston dove Amadeus ci darà alcune anticipazioni riguardo il Festival di Sanremo, l’evento più atteso dell’anno. L’informazione e gli aggiornamenti non possono mancare in casa Venier. Un grande spazio, infatti, verrà dato all’emergenza Covid19 e alla campagna di vaccinazione. Con testimonianze e interventi da parte di professionisti del settore. Francesco Le Foche che ci informerà sulla situazione sanitaria attuale. Ma fondamentale sarà anche il collegamento dalla Florida con Ilaria Capua che metterà al corrente i telespettatori la situazione CoronaVirus.

Insomma, diteci la verità: sarà un appuntamento davvero imperdibile, vero?