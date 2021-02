Appena sveglia, Elettra Lamborghini ha rivelato ai suoi sostenitori di avere il torcicollo e di essere particolarmente dolorante.

È stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini. Calcato per la prima volta in assoluto il famosissimo ed ambitissimo palco dell’Ariston con il suo singolo ‘Musica (e il resto scompare)’, la dolcissima moglie di Afrojack ha letteralmente conquistato tutti. Non soltanto per la sua bellezza e gli outfit straordinari, sia chiaro, ma anche perché, seppure la sua prima volta, si è dimostrata la vera e propria regina del teatro. Regina di Instagram, la Lamborghini non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, a poche ore dalla sua esibizione di Domenica In, la cantante non ha potuto affatto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori di avere il torcicollo. ‘Non ho mai avuto una cosa del genere. È il mio primo torcicollo in tutti questi anni. Non riesco a parlare’, dice Elettra Lamborghini ai suoi sostenitori prima ancora di poter chiedere loro aiuto. ‘Cosa devo fare?’, dice la cantante al suo pubblico. Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Elettra Lamborghini, inconveniente prima di Domenica In: ‘Ho il torcicollo’, cos’è successo

Da Lunedì 15 Marzo, Elettra Lamborghini sarà una delle presenza fisse di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In qualità di opinionista, la bellissima e simpaticissima compagna sarà la protagonista indiscussa, insieme a tutti i naufraghi scelti, la conduttrice ed Iva Zanicchi, di questo nuovo viaggio in Honduras. In attesa, però, di vederla in una vesta completamente nuova ed inedita, sapete che oggi potremmo ammirarla nello studio di Domenica In? Si, avete letto proprio bene: la moglie di Afrojack potrebbe essere una delle ospiti di questa nuova puntata del programma di Mara Venier. E ce lo confermano, non a caso, le prove che, nelle scorse ore, la cantante ha mostrato nello studio televisivo. Sembrava tutto pronto e, soprattutto, sembrava che tutto stesse procedendo alla grande. Pochissime ore fa, invece, la Lamborghini ha fatto sapere ai suoi sostenitori di aver avuto uno spiacevole inconveniente. Appena sveglia, infatti, Elettra ha raccontato ai suoi followers di avere il torcicollo e di essere particolarmente dolorante tanto da non riuscirsi nemmeno a muovere. A nulla, infatti, sono valsi i tentativi di sbloccare il collo attraverso una serie di esercizi e l’ausilio della crema, purtroppo, il dolore al collo continua a persistere. Cosa succederà adesso?

Nonostante il dolore, però, Elettra Lamborghini non perde occasione di poter vedere il bicchiere mezzo pieno. E, soprattutto, di mostrarsi sorridente. ‘Domani starò meglio’, dice al suo pubblico social. E noi glielo auguriamo vivamente!