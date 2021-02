Rocco Casalino è stato una figura di spicco all’interno della politica italiana: ebbene, vi chiediamo, conoscete il suo percorso di studi? E’ davvero ampio.

L’abbiamo conosciuto grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del reality show Grande Fratello, esattamente nel 2000, insieme a Marina La Rosa, Pietro Taricone e tantissimi altri concorrenti, divenuti oggi molto noti. Rocco Casalino, è riuscito, all’interno della casa più spiata d’Italia a farsi amare dal pubblico, tanto da arrivare fino alla penultima puntata, classificandosi quarto. Una volta ritornato alla realtà, il successo è esploso. L’abbiamo visto in diversi programmi televisivi, fino ad avere un ruolo molto importante all’interno della politica italiana. Infatti, ha il suo debutto con il Movimento Cinque stelle, fino ad arrivare al fianco del governo affidato a Giuseppe Conte, dal 2018 al 2021, divenendo il portavoce e capo dell’ufficio stampa. Rocco Casalino ha raggiunto in questi anni tanti risultati, ma in passato ha dovuto lavorare e studiare tanto. Ebbene, conoscete il suo percorso di studi? E’ immenso!

Come abbiamo espresso, Rocco Casalino ha ottenuto in questi anni numerosi risultati, frutto del suo impegno e duro lavoro. E’ stata una personalità forte e soprattutto di spicco all’interno della politica italiana. Infatti, dal 2018 al 2021, è stato al fianco di Giuseppe Conte, nel governo portato avanti fino al febbraio di quest’anno. Casalino per arrivare al grande merito di oggi, ha dovuto lavorare e studiare molto. Ebbene, conoscete il suo immenso percorso di studi? A quanto pare, nato in Germania, nel 1972, vi rimane per sedici anni, fino a studiare in un liceo classico. Ottiene, in seguito, il diploma tecnico commerciale in Puglia. Si iscrive all’università, a Bologna, e si laurea in ingegneria elettronica con specializzazione in ingegneria gestionale. E allora, eravate a conoscenza dei suoi studi? Il suo, possiamo affermare, è stato un percorso impegnativo, che l’ha sicuramente condotto ai grandi risultati ottenuti in tutti questi anni.

Rocco Casalino soltanto nel 2000, come abbiamo anticipato, è divenuto particolarmente noto, quando diventa concorrente ufficiale della prima edizione del Grande Fratello. Ed è proprio qui che inizia a farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico, che lo porta quasi fino alla fine, esattamente alla penultima puntata.