Gambe immediatamente più lunghe e magre con l’abbigliamento giusto: 4 trucchi infallibili che devi conoscere per sentirti più a tuo agio

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un fenomeno davvero in ampia diffusione, anche tra le giovanissime. Sono sempre più le ragazze che cercano di emulare ed imitare le star sul web e soprattutto sui social network come Instagram. In molte non sanno che nella maggior parte dei casi quello che si vede sui social network non corrisponde alla realtà dei fatti. Ci stiamo abituando a vedere corpi perfetti, super scolpiti, super magri, altissimi, longilinei, che farebbero invidia anche alle più belle statue di marmo. Ma non è così, in moltissime fanno uso di fotoritocco, di chirurgia estetica, di diete sfiancanti, che col passare del tempo non fanno bene né alla mente né al corpo. Ma una cosa è certa, nella maggior parte dei casi queste modelle e attrici sono le prime a vivere una vita sotto pressione e questo viene automaticamente trasmesso anche alle loro followers. Sono tantissime le ragazzine che cercano in ogni modo di raggiungere questi livelli di perfezione che ovviamente non esistono, facendo ricorso spesso anche alla chirurgia, ai ritocchi. Spesso iniziano a lavorare giovanissime per permettersi abbigliamento costoso e sfizi di ogni genere.

Gambe immediatamente più lunghe e magre: 4 trucchi infallibili che devi conoscere

Se da un lato ci sono tantissime ragazze che quindi soffrono questa condizione e quindi fanno di tutto per raggiungere questi standard di bellezza a dir poco assurdi, dall’altro lato ci sono moltissime ragazze pronte a rompere i canoni. Sono tante quelle ragazze che si sentono escluse o emarginate perché decidono di non omologarsi a questi standard forzati e a volte un po’ agli estremi. Queste spesso non si accettano o se lo fanno non riescono comunque a vedersi belle quanto vorrebbero. Se da un lato è sbagliato non piacersi per somigliare a degli standard troppo austeri, dall’altro è bene ricordarsi che è altrettanto importante sentirsi belli per se stessi. E quando questo non accade, possiamo sempre giocare d’astuzia e usare dei piccoli escamotage per migliorare il nostro aspetto senza stravolgerlo, ma comunque rendendolo più bello per noi. Ad esempio molte ragazze non molto alte soffrono per questa caratteristica fisica, l’altezza ovviamente non si può modificare, ma l’abbigliamento si. Ci sono infatti alcuni tipi di abbigliamento che possono illudere l’occhio facendoci apparire immediatamente più alte e anche più magre. In questo caso possiamo piacerci molto, senza dover stravolgere nulla di noi, ma solo imparando a mettere l’accento sui punti di forza del nostro corpo.

Quattro trucchi indispensabili:

Punto vita: metterlo in evidenza nel modo giusto serve a spezzare la figura nel punto più alto possibile, dando alle gambe l’impressione di essere decisamente più lunghe. Scarpe alte: le scarpe alte slanciano la figura, ancor di più se queste sono dello stesso colore della pelle, quindi un color carne o cipria, oppure abbinate al colore dei collant. In questo modo si inganna l’occhio che vede continuità tra la punta del piede e la gamba Pantaloni skinny vita alta: questo tipo di pantalone mette in risalto le curve, creando armonia e facendo sembrare immediatamente la figura più snella e alta. Anche in questo caso, indossate scarpe dello stesso colore dei pantaloni. Righe: le righe sono spesso odiate, perché possono far sembrare più ‘grosse’, ma se usate sapientemente possono farci sembrare anche più alte. Da preferire i righini molto sottili e verticali. O a freccia verso l’alto, in questo modo l’illusione ottica sembrerà far ‘alzare la vostra figura, slanciandola e non poco.

Ecco i consigli per sembrare più alte e snelle!