Siamo giunti alle battute d’arresto di questa quinta edizione del GF Vip, ma chi è il suo vincitore? Cosa occorre sapere nel minimo dettaglio.

Era esattamente il 14 Settembre dello scorso anno quando, a pochissimi mesi di distanza dalla vittoria di Paola Di Benedetto in pieno primo lockdown, Alfonso Signorini si presentava al cospetto del pubblico italiano come ‘traghettatore’ della quinta edizione del GF Vip. Accanto a lui, così come lo scorso anno, due opinionisti d’eccezione. Stiamo parlando proprio di Pupo, che già avevamo potuto apprezzare ed amare nel corso della quarta edizione, ed Antonella Elia, ex concorrente del medesimo reality. Da quel momento, se la matematica è dalle nostre parti, sono passati poco meno di sette mesi, eppure soltanto adesso è giunto il momento di salutare il programma. Proprio questa sera, Lunedì 1 Marzo, ci sarà l’ultima puntata finale del GF Vip. Ecco, ma chi sarà il vincitore? Nel corso di questa edizione, lo sappiamo benissimo, si sono alternati più di 30 concorrenti, eppure soltanto cinque sono riusciti ad arrivare alla puntate finale. Anche se soltanto uno riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di vincitore. Ecco, ma chi? Chi, quindi, tra Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi, anche se attualmente al ballottaggio, Stefania Orlando, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli vincerà il montepremi finale?

GF Vip, chi è il vincitore?

Dopo esattamente quarantaquattro puntate, compresa quella finale di Lunedì 1 Marzo, Alfonso Signorini e l’incredibile squadra del GF Vip sono pronti a salutare il pubblico di Canale 5. A distanza di poco meno di setti mesi dal suo inizio, la quinta edizione del reality è pronto a spegnere i riflettori. E di tirare, quindi, le somme. Ecco, ma chi sarà il vincitore? Attualmente, come dicevamo precedentemente, in casa sono rimasti: Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Piepaolo Pretelli e Dayane Mello. Questi sono, quindi, i cinque concorrenti che sono entrati sin dall’inizio del programma. E, soprattutto, sono riusciti ad aggiudicarsi la puntata finale. Al momento, però, vi è ancora uno ‘scontro’ in corso tra l’influencer milanese e l’ex tronista pugliese. Soltanto stasera, infatti, si scoprirà chi dei due ha vinto il televoto. E, quindi, può ancora contendersi con gli altri finalisti il montepremi finale. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, al momento, non possiamo darvi alcune risposta certa in merito al nome del vincitore. Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera, rigorosamente in diretta, e scoprire tutto quello che occorre sapere.

Voi avete un vostro preferito? Chi, secondo voi, sarà il vincitore della quinta edizione del GF Vip?