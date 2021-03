Sanremo 2021 è alle porte e le co-conduttrici sono pronte a vivere un’emozione davvero unica sul Palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. Vi sveliamo la scaletta.

Sanremo 2021 sta per cominciare. Mancano poco più di 24 ore al Festival della musica italiana che torna con la 71esima edizione. Questo è un anno particolare: l’Italia, così come il resto del mondo, convive con l’emergenza Coronavirus. Il Teatro Ariston, per questo motivo, sarà senza pubblico e ci saranno alcune limitazioni volte a ridurre il contagio. Sarà ugualmente un Festival indimenticabile grazie ai Big, agli ospiti sensazionali ed alla bravura di Amadeus e Fiorello! Oggi, 1 marzo, si è tenuta la conferenza stampa nella Vigilia dell’inizio Sanremo. Il conduttore e direttore artistico ha svelato tante novità, gli ospiti ed ha anticipato la scaletta! Vi abbiamo già svelato a cosa assisteremo nella primissima serata del Festival in programma il 2 marzo. Tutti sono però curiosi di conoscere le co-conduttrici di ogni serata: Amadeus ha rivelato anche l’ordine di apparizione delle magnifiche donne che chiamerà sul palco. Vi sveliamo tutto!

Sanremo 2021, le co-conduttrici del Festival: chi vedremo in ogni serata al fianco di Amadeus

Sanremo 2021 è alle porte: martedì 2 marzo parte la 71esima edizione del Festival. Amadeus, conduttore e direttore artistico, ha svelato quale sarà l’ordine delle co-conduttrici chiamate sul palco nella conferenza stampa di oggi, 1 marzo. Alla vigilia del Festival più amato dagli italiani ha parlato di cosa accadrà in questi giorni, ha anticipato la scaletta delle prime due serate. Nella primissima serata in programma il 2 marzo la co-conduttrice che affiancherà il conduttore sarà Matilda De Angelis. La classe ’95, Bolognese, è una famosissima attrice italiana: l’abbiamo vista ultimamente in tv nella Serie tv su Sky al fianco di Nicole Kidman, The Undoing -Le verità non dette.

Nella seconda serata del Festival, mercoledì 3 marzo, vedremo l’incantevole Elodie: la cantante romana, dopo le sue partecipazioni in qualità di Big in gara, vestirà i panni di conduttrice. Giovedì 4 marzo vedremo sul palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus, Vittoria Ceretti, la supermodella italiana. Venerdì sul Palco di Sanremo 2021 ci sarà Barbara Palombelli e Beatrice Venezi per l’introduzione e la proclamazione del vincitore de Le Nuove Proposte. Nella finale, sabato 6 marzo, ci saranno tra donne meravigliose: sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus, Serena Rossi, Simona Ventura e Giovanna Botteri.