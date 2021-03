La meravigliosa Serena Iansiti, attrice dal talento eccezionale, ha voluto condividere, diverso tempo fa, un magnifico scatto del passato con il pubblico: “Una volta ero bionda”

Tornerà questa sera sul piccolo schermo, Serena Iansiti, che stiamo ammirando ne “Il Commissario Ricciardi”. Attrice dal grande talento e la bellezza straordinaria, originaria di Napoli, nata nel 1985. Una passione per la recitazione che l’accompagna durante la crescita, tanto da spingerla, a 15 anni, a frequentare un corso di teatro serale. L’impegno ripaga e l’interprete viene ammessa, appena diciannovenne, al Centro Sperimentale di Cinematografia. Agli esordi della sua carriera l’abbiamo vista in “Cento Vetrine” che mostrano al pubblico le sue innate doti. Prende così parte a “Squadra antimafia – Palermo oggi”, “Le tre rose di Eva”, “I segreti di Borgo Larici” e “Il Giovane Montalbano”. Serena Iansiti riesce a conciliare fascino, bellezza e talento: “Una volta ero bionda”, il magnifico scatto del passato.

Serena Iansiti, la splendida foto del suo passato

La splendida interprete ha dimostrato di avere un talento davvero immenso e ha lavorato con grande impegno e professionalità. La sua bellezza incredibile non passa certo inosservata: grandi occhioni scuri, un sorriso radioso e lineamenti delicati, Serena Iansiti è davvero una donna piena di eleganza e fascino. Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, l’attrice ha voluto condividere, qualche tempo fa, uno scatto del suo passato. Uno scatto davvero inedito, che mostra una Serena Iansiti molto diversa da quella che vediamo sul piccolo schermo. “Una volta ero bionda” ha scritto, simpaticamente, l’attrice nella didascalia che ha scelto per accompagnare l’immagine. Nella foto, è possibile vedere l’interprete con una chioma di riccioli biondi dal taglio sbarazzino e disordinato che le sta davvero d’incanto. A sbalordire il pubblico, tuttavia, è stata l’eccezionale somiglianza con oggi: Serena Iansiti non è cambiata per niente, fatta eccezione per il taglio e il colore di capelli. Ecco lo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Iansiti (@jansity)

A parte la splendida abbronzatura, l’attrice è esattamente la stessa, sempre bellissima e incantevole. Avevate mai visto questo scatto di Serena Iansiti?