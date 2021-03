Stefania Orlando ha intrapreso la carriera di attrice, e ha recitato in diversi film: ricordate dove l’abbiamo vista? Resterete senza parole.

Questa sera ci sarà la tanto attesa finale del Grande Fratello Vip. Dopo lunghi mesi trascorsi all’interno della casa, tra poche ore scopriremo chi sarà il vincitore di questa scoppiettante edizione. Sicuramente, sarà una diretta da non perdere, i fan del programma sono già in trepidazione, dato che i finalisti sono tutti dei forti personaggi. Ebbene, in finale è arrivata anche l’amatissima Stefania Orlando, conduttrice e cantautrice, ha una lunga e profonda carriera alle spalle. Al GF Vip si è fatta amare ed apprezzare, tanto da risultare tra i papabili vincitori, anche se, i nomi di tutti i concorrenti rimasti sono molto quotati. Stefania, come abbiamo espresso, ha un percorso fatto di impegno e ovviamente tanti successi. La Orlando ha anche intrapreso la carriera di attrice: ricordate dove l’abbiamo vista?

Giunta fino alla fine, all’ultima puntata del Grande Fratello Vip, lei, l’amatissima Stefania Orlando. In questi mesi, la donna ha saputo farsi amare ed apprezzare dal pubblico, per la sua spontaneità, e per la sua schietta parola, sempre pronta a dire la sua, senza peli sulla lingua. Sappiamo, la Orlando è una conduttrice televisiva e una cantautrice, e in questi anni ha raggiunto una grande popolarità. Il debutto arriva nel 1993 come valletta per il quiz Mediaset Sì o no?; trova il successo su Rai 2 conducendo dal 1997 al 2003 il programma mattutino I fatti vostri e dal 1998 al 2005 Il lotto alle otto. In seguito, ha proseguito nel suo percorso, e la sua notorietà è divenuta immensa. Ebbene, Stefania ha anche intrapreso la carriera di attrice, infatti, come riportato nella sua biografia, l’abbiamo vista in Fantozzi 2000- La clonazione, nel 2008 ha interpretato se stessa in un cameo in Don Matteo 6, mentre nel 2015 ha recitato nel film indipendente Nuovo Ordine Mondiale. A dicembre del 2019 recita una piccola parte all’interno di un episodio della soap opera di Rai 1 Il paradiso delle signore. L’attuale concorrente è anche arrivata a teatro.

Ebbene, Stefania Orlando ha sempre dimostrato di avere talento da vendere, capace di spaziare in diversi ambiti, e toccando ogni volta, un meritato successo.