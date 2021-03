Dopo l’uscita dalla casa del gf vip, Rosalinda lascia una lettera d’addio con parole dedicate ad ogni concorrente, non mancano quelle per Dayane.

La puntata di venerdì 26 febbraio è stata molto accesa. La nomination tra due colonne portanti dell’ultima edizione del Gf Vip non è stato facile né per i concorrenti né per il pubblico fuori. Il televoto, alla fine, ha preferito Stefania Orlando, la queen della casa. Rosalinda, nel suo principesco abito rosso, è tornata dal bel Zenga ma non prima di aver scritto bianco su nero tutto ciò che pensa dei suoi ex compagni di gioco. La siciliana durante la settimana che l’ha vista in nomination, ha scritto una lettera di addio ai suoi compagni. Ed ha deciso di affidarla a Samantha De Grenet, altra sua grande amica. È proprio per questo motivo che la romana, appena uscita la sua compagna, ha immediatamente provveduto a leggerla. Scopriamo insieme le parole riservate ai suoi compagni, ma ovviamente a quelle dette per Dayane Mello.

Gf vip, la lettera di addio di Rosalinda: le parole a Dayane.

Ha esordito così la missiva lasciata da Rosalinda: “Se Sami starà leggendo questo messaggio mi starò bevendo una bottiglia con Zenga, però ho riflettuto molto su questo viaggio e ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa”. In queste lettera di ‘addio’, come dicevamo precedentemente, l’attrice siciliana riserva delle parole per ciascuno dei suoi ex compagni di viaggio. Ad Andrea Zelletta lo ringrazia per l’amicizia fedele e a lui ha riservato solo parole dolci. A Tommaso ha rivelato di aver scoperto un cucciolo dietro la maschera apparente di un cinico. “Mi hai insegnato l’auto ironia”, queste sono le parole, invece, dedicate a Stefania. Mentre a Pierpaolo dedica parole di stima e a lui riconosce la sensibilità. A Samantha ha ribadito il bene che prova nei suoi confronti, considerandola un’amica sincera. Alla fine non potevano mancare le parole per Dayane. Un rapporto unico, ammaccato verso la fine a causa delle varie vicende e il tradimento firmato con la nomination finale che l’ha condannata all’uscita dalla casa del GF Vip.

La Cannavò ha però accantonato la delusione dedicandole solo parole belle: “Dayane, ultima ma non per importanza, sei in cima a tutte le classifiche, le porte del mio cuore sono sempre aperte per te”. Non mostrano rancore le parole dedicate a Dayane nella lettera di addio di Rosalinda. Chissà se fuori le due riprenderanno a frequentarsi o sarà stata soltanto una parentesi di un’amicizia speciale come spesso accade nella casa del Grande Fratello.