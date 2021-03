Uomini e Donne, chi è Vanessa: sapete che lavoro fa la della corteggiatrice di Massimiliano? Tutte le curiosità sulla nuova protagonista del programma di Canale 5.

Dopo le emozionati scelte di Davide Donadei e Sophie Codegoni, è tempo di nuovi troni a Uomini e Donne! Giacomo, Massimiliano e Samantha hanno iniziato da pochissimo il loro percorso sulla sedia rossa più famosa della tv, augurandosi di trovare l’amore proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. E tra le corteggiatrici più in vista di queste prime puntate c’è lei, Vanessa. Uscita con entrambi i tronisti, con Giacomo non si è trovata particolarmente a suo agio, con Massimiliano invece c’è stata subito complicità e feeling. Curiosi di conoscere qualcosa in più su Vanessa? Vi sveliamo tutto noi!

Uomini e Donne, chi è Vanessa: tutte le curiosità sulla nuova corteggiatrice

Vanessa è una delle nuove corteggiatrici di Uomini e Donne. Inizialmente ha colpito entrambi i tronisti, con cui è uscita in esterna. Ma è con Massimiliano che la corteggiatrice si è trovata meglio, riscontrando tante caratteristiche simili alle sue. Salvo colpi di scena, Vanessa continuerà la sua avventura a Uomini e Donne corteggiando, quindi, il tronista di Anzio dai capelli lunghi. Ma cosa sappiamo di lei? Ebbene, Vanessa ha 19 anni, è nata a Prato e lavora in una ditta di filato. Nello specifico, come ha raccontato al magazine di UeD, si occupa di ripassare le rocche e controllare se c’è qualche difetto. Un lavoro che ama molto e che le ha permesso di trovare la sua indipendenza. Dopo un passato sentimentale non facile, Vanessa si augura di trovare il vero amore grazie a Uomini e Donne: “Mi piacerebbe girare il mondo insieme alla persona che ho accanto, conoscere nuove culture, ma anche crearmi una famiglia da giovane, come i miei genitori”. Il suo cognome è Spoto e, dando un’occhiata al suo canale Instagram, troviamo tanti scatti in compagna dei suoi nipoti, una delle gioie più grandi della sua vita, figli della sorella maggiore. “I miei nipoti sono riusciti a darmi quella luce che mi mancava”, dichiara la corteggiatrice, che ammette di avere il desiderio di diventare mamma proprio da quando è diventata zia. In seguito, uno scatto postato da Vanessa proprio sul suo account Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa spoto (@vanessaspoto)

Eh si, una bellezza semplice e disarmante quella di Vanessa. Riuscirà ad avere il suo lieto fine ad Uomini e Donne. Noi glielo auguriamo con tutto il cuore. Non ci resta che seguire le prossime puntate della trasmissione, ore 14 e 45! Uomini e Donne vi aspetta!