A che ora finisce il Festival di Sanremo: la conferma di Amadeus

Sapete a che ora finisce il Festival di Sanremo? La conferma è arrivata dal conduttore Amadeus in conferenza stampa

Tutto pronto per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora è slittata da febbraio a marzo a causa della pandemia di Covid-19. L’edizione andrà in onda dal 2 al 6 marzo dal teatro Ariston. Il festival sarà condotto e diretto per il secondo anno da Amadeus. Quest’ultimo sarà affiancato, anche quest’anno, dall’amico e collega Fiorello. In tutte le serate ci saranno Zlatan Ibrahimovic, nelle vesti di co-conduttore, e Achille Lauro, che porterà alcuni quadri. La competizione avrà ovviamente due categorie: la categoria Campioni, composta quest’anno eccezionalmente da 26 cantanti e la categoria Nuove Proposte. Il vincitore del Festival della canzone italiana rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam. L’edizione ovviamente sarà super blindata, per la prima volta nella storia non ci sarà il pubblico in platea e nella settimana del Festival il comune di Sanremo (e altri limitrofi) saranno in zona rossa.

A che ora finisce il Festival di Sanremo

Come ogni anno, la domanda è sempre la stessa: a che ora finisce il Festival di Sanremo? Quest’anno ci saranno ancora più cantanti, tantissimi ospiti, moltissimi quadri e la preoccupazione di giornalisti e telespettatori è che possa finire a notte fonda. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha rassicurato il suo pubblico, dichiarando in conferenza stampa: “Se possibile finiremo all’1.30, più probabilmente verso le due e sicuramente di non andremo oltre le due”. Discorso diverso invece per la finale, ovviamente una serata diversa rispetto alle altre. In quel caso è probabile che si vada oltre le due, senza ovviamente sforare di troppo.

L’orario d’inizio del Festival di Sanremo 2021, invece, è alle 20:40. Prima di ogni serata ovviamente immancabile l’appuntamento alle 20:30 con il Prima Festival, condotto quest’anno da Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci.