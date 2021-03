Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, sfoggia un bel po’ di tatuaggi: conoscete il significato dei simboli scelti dall’influencer?

Ha vinto ieri sera la quinta edizione del GF Vip: Tommaso Zorzi abbiamo imparato a conoscerlo nella casa più spiata d’Italia, dove ci ha tenuto compagnia, insieme agli altri Vipponi, per quasi 170 giorni. Grazie a quest’esperienza, l’influencer milanese è diventato una vera e propria celebrità conquistando tutti sin dal giorno del suo ingresso nel reality di Canale 5. Istrionico, ironico, sensibile, pungente, sarcastico e brillante, questo 25enne ha stupito per il suo incredibile talento che lo ha già consacrato star televisiva. Di lui abbiamo conosciuto le mille sfaccettature, la sensibilità, la simpatia e tanto altro. Sì, perché se c’è stata per lui una carta vincente è stata proprio quella di essersi mostrato per quello che è, con pregi e difetti. Perfino il considerevole numero dei suoi tatuaggi non è passato inosservato in questi mesi. Scopriamo insieme cosa rappresentano.

Tommaso Zorzi, cosa rappresentano i suoi tatuaggi: ne ha davvero tanti!

Li abbiamo notati nella casa del GF Vip e più volte lo stesso Zorzi ne ha spiegato i significati. L’ormai ex gieffino ha dichiarato di non avere mai un’idea definita prima di recarsi a fare un tatuaggio, ma che li ha quasi sempre scelti al momento. Saprete certamente che sul gomito ha la scritta “oil” e sul ginoccchio quella “milk”: un intento decisamente ironico, perché è evidente il riferimento all’olio di gomito, cioè alla fatica necessaria a raggiungere i traguardi prefissati, e al modo di dire “latte alle ginocchia”, cioè reazione di fronte a comportamenti snervanti. All’altezza di ciascuna caviglia ha le scritte “Left” e “Right” (destra e sinistra) per indicare la gamba sinistra e destra. Ma non è finita qui: sul collo di entrambi i piedi ha “Genitore 1” e “Genitore 2” e sul piede sinistro un teschio di ariete, suo segno zodiacale. Sul braccio sinistro Tommaso Zorzi ha tatuata la mano di Fatima, noto talismano di origini ebraiche. Poi una foglia di bambù, una testa di un elefante ed una croce latina. Di questi ultimi però sembra non abbia mai rivelato il significato preciso.

Insomma, Zorzi riesce sempre ad incuriosire ed è proprio questa forse la ricetta del suo successo.