Sanremo 2021 Nuove Proposte, chi è Elena Faggi: la giovane ha già partecipato ad un famosissimo talent, ricordate quale? Vi sveliamo tutto di lei!

Elena Faggi salirà sul palco del Teatro Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2021 in programma il 2 marzo 2021. La cantante originaria di Forlì è stata selezionata per Sanremo Giovani con il brano ‘Che ne so’ e dovrà esibirsi sul prestigioso palcoscenico in prima serata su Rai Uno. Non è la prima volta in tv per la giovanissima Elena che nel 2017 ha partecipato insieme a suo fratello ad un famosissimo talent show: i due conquistarono tutti con la loro magnifica voce. La Faggi è pronta a far ascoltare al pubblico Rai questa sera, martedì 2 marzo, il suo brano: sarà accompagnata dal fratello al piano e l’orchestra sarà diretta da Beppe Vessicchio! Non sarà l’unica ‘giovane’ ad esibirsi: insieme a lei, come Nuove Proposte, si esibiranno anche Avincola, Folcast e Gaudiano. Ma siamo qui per parlarvi della dolce Elena: vi sveliamo tutti i dettagli sul suo conto!

Sanremo 2021, Elena Faggi: età ed il famosissimo talent show a cui prese parte

Elena Faggi è la giovane del Festival di Sanremo che si esibirà in qualità di Nuove Proposte. Classe 2002, è nata il 22 febbraio a Forlì! L’abbiamo già vista in tv, in un famosissimo talent show: nel 2017 Elena ha partecipato con suo fratello Francesco ad Italia’s Got Talent. I due regalarono un’esibizione da brividi al pubblico di IGT ed ai giudici, soprattutto: Luciana Litizzetto (allora giudice del programma) decise di dare il suo golden buzzer proprio a loro! Uniti da una grande passione per la musica, conquistarono il diretto accesso alla Finale cantando ‘Lay it all on me’ di Ed Sheeran.

Elena Faggi si è presentata nella Categoria Giovani di Sanremo 2021 ed ha passato le selezioni: si esibirà così questa sera di martedì 2 marzo, prima serata del Festival, con il suo ‘Che ne so’. L’orchestra sarà diretta da Beppe Vessicchio. Attraverso il suo canale Instagram, Elena ha fatto sapere che proprio suo fratello, a cui è molto legata, suonerà il piano al suo fianco durante l’esibizione al Festival.

Con oltre 3500 follower, Elena è molto attiva sul suo canale social! Pubblica scatti di sé, con suo fratello, dei suoi lavori e tutto ciò che fa parte del suo mondo!