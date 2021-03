Conoscete la vita privata di Francesca Michielin? L’incantevole voce del pop italiano ha avuto un’intensa storia d’amore con un chitarrista. Vi sveliamo qualche dettaglio.

Francesca Michielin è una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2021. La giovane cantante si esibirà nello show più amato dagli italiani insieme a Fedez! Classe ’95, Francesca è nata a Bassano del Grappa e la sua voce è famosissima ed amata da tutti! La ricordiamo nel 2011, ad X Factor, quando si aggiudicò la vittoria: quella quinta edizione porta il suo nome. Durante la sua carriera, fino ad oggi, la Michielin ha vinto tanti premi, come il Videoclip Itlaiano, tre Wind Music Awards. Si classificò seconda al Festival di Sanremo 2016 ed è stata la voce italiana all’Eurovision Song Contest nel 2016. La splendida voce del pop italiano conquisterà sicuramente tutti anche in questo Festival 2021, al fianco di Fedez. Ma conosciamo la sua vita privata? Vi sveliamo qualche dettaglio!

Sanremo 2021, vita privata Francesca Michielin: le curiosità sulle sue storie d’amore

Francesca Michielin è la voce del pop italiano e sarà a Sanremo 2021 con il suo collega Fedez. La giovane cantante classe ’95 ha avuto una lunga storia d’amore con un chitarrista brasiliano, Ramiro Levy. Parliamo del chitarrista dei Selton, una band folk rock brasiliana, nata nel 2015 a Barcellona. I componenti del gruppo sono tutti brasiliani: la band vive a Milano ed ha dato vita, nel tempo, a tante collaborazioni con artisti noti in Italia come Malika Ayane. Ramiro, classe ’85, e la Michielin pare non siano più una coppia: scrive Fanpage che dopo un’intensa relazione, la loro storia è giunta al capolinea. A quanto pare, c’è un nuovo amore nella vita di Francesca.

Dal suo canale Instagram non è possibile trovare indizi sulla sua vita privata: Francesca pubblica scatti di lavoro e del suo quotidiano, lasciando lontana dalla luce dei riflettori la sua vita sentimentale.