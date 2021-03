Conoscete il compagno della celebre cantante Malika Ayane? Chi è Claudio Fratini, che lavoro fa e come è avvenuto il loro primo incontro.

Malika Ayane è una delle voci più apprezzate dell’intero panorama musicale italiano. La cantante, figlia di padre marocchino e madre italiana, pubblicò il suo primo album nel 2008 e vanta collaborazioni con i nomi più importanti del mondo delle sette note: Pacifico, Duffy e Andrea Bocelli, Ligabue, Jovanotti, Francesco Renga, J-Ax, Negramaro, Tiziano Ferro. Riguardo alla sua vita sentimentale, non sono mancati i momenti difficili: diventata mamma molto presto (a soli 21 anni), nel 2009 l’artista si fidanza con il collega Cesare Cremonini ma la relazione naufraga un anno dopo. La Ayane incontra il regista Federico Brugia, già padre di due figlie, con cui nel 2011 si sposa prima in segreto a Las Vegas e poi con cerimonia civile a Milano. Purtroppo nel 2016 terminaq anche questa relazione. Oggi Malika Ayane, tra i big in gara a Sanremo quest’anno, ha ritrovato la felicità accanto ad un altro compagno. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Malika Ayane, chi è il compagno Claudio Fratini: dove vivono e come si sono incontrati

In attesa di rivedere la bravissima Malika esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Ariston, dovete sapere che nel 2018, dopo la fine del matrimonio con Brugia, l’artista ha incontrato Claudio Fratini, e i due oggi formano una bellissima coppia. L’uomo è un manager dei personaggi dello spettacolo. Il primo incontro è avvenuto ad una festa e il loro rapporto di coppia va a gonfie vele nonostante la distanza. Si dividono tra Milano e Berlino, dove la concorrente di Sanremo ha comprato una casa. La loro relazione fu scoperta in seguito a delle foto apparse su Novella 2000 che li immortalava insieme a Milano.

Malika Ayane presenterà a Sanremo il brano ‘Ti piaci così’ e noi non vediamo l’ora di gustarci di nuovo la sua splendida voce dal vivo.