Conoscete i dettagli del look scelto da Matilda De Angelis per la prima sera del Festival di Sanremo 2021? Vi sveliamo tutto!

E’ iniziato questa sera di martedì 2 marzo la 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Tutti gli italiani si ritrovano letteralmente incollati al piccolo schermo per seguire lo show più famoso e seguito del nostro paese. Questa sera, la co conduttrice scelta per affiancare Amadeus è Matilda De Angelis. La famosissima attrice diventata famosa grazie al film ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’ ha sfilato sulle scale del Teatro Ariston ed ha, ovviamente, incantato tutti con la sua eleganza e la sua bellezza. Dal cinema arriva su Rai Uno come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021 con un abito che ha destato la curiosità di tutti! Sapete il brand ed il valore di quel look? Vi sveliamo tutti i dettagli!

Per restare sempre aggiornato segui anche la nostra pagina Instagram –> CLICCA QUI

Sanremo 2021, Matilda De Angelis elegantissima: i dettagli sul look scelto dall’attrice

Matilda De Angelis ha sfilato sulle scale del Teatro Ariston: la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021 questa sera di martedì 2 marzo è davvero incantevole. Ha lasciato senza parole i presenti ed i telespettatori da casa con la sua bellezza e la sua eleganza. Il primo look scelto da Matilda è davvero incredibile. L’attrice si è presentata con un abito lungo bordeaux: parliamo di un modello in raso con una gonna a palloncino fino al ginocchio. Il corpetto con lo scollo a V porta dei fiocchi sulle spalle ed un dettaglio gioiello sul petto! Sapete che marca è quel vestito? Prada! Matilda ha scelto dei sandali alti neri per completare il look.

La giovane attrice ha scelto il brand appena citato anche per la conferenza stampa del Festival: un abito in radzmire di seta e lana con una stampa fluoreale hanno reso la co conduttrice incantevole, elegante ed originale! Quali saranno i suoi prossimi look della serata? Non ci resta che continuare a vedere…