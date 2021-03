Uomini e Donne, anticipazioni 2 marzo 2021: oggi potrebbe andare in onda l’attesissima e romantica scelta. Ecco cosa aspettarci in onda su Canale 5 alle 14.45!

Uomini e Donne è pronto a tornare oggi, martedì 2 marzo, con un nuovo appuntamento. Il dating show condotto da Maria De Filippi nasconde sempre sorprese e colpi di scena: ieri, lunedì 1 marzo, abbiamo assistito ad una furiosa lite in studio. Riccardo Guarnieri è stato protagonista di una discussione con Armando Incarnato: la lite ha coinvolto anche la nuova tronista Samantha e l’opinionista Gianni Sperti. Momenti di tensione hanno fatto preoccupare anche Maria De Filippi costretta ad intervenire per frenare ed impedire una futura ‘rissa’. Intanto però, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno deciso di darsi una nuova opportunità, di riprovarci. Cosa vedremo nella puntata di oggi, martedì 2 marzo? Vi sveliamo le anticipazioni!

Uomini e Donne, Anticipazioni 2 marzo: in onda l’attesissima scelta

Il noto dating show condotto da Maria De Filippi ed amato da tutti gli italiani torna oggi, come di consueto, con una nuova puntata. Oggi pomeriggio alle 14.45 dovrebbe andare in onda la puntata registrata lo scorso 24 febbraio: le anticipazioni della registrazione le svela il portale Il Vicolo delle News. Se così fosse, oggi assisteremo all’attesissima scelta! Parliamo di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Dopo una serie di tira e molla, di liti e di incomprensioni, i due protagonisti del Trono Over sceglieranno di uscire insieme dal programma per vivere la loro storia d’amore lontana dalle telecamere.

La puntata dovrebbe partire con un rwm dello scorso appuntamento, dove entrambi hanno dichiarato di essere innamorati: dopo ciò, la De Filippi li farà sedere al centro dello studio con le famose sedie rosse. Dopo alcune parole, balleranno al centro dello studio sotto una pioggia di petali rossi con il sottofondo di ‘Il cielo contromano’ di Deddy di Amici. Non ci resta che attendere le ore 14.45 e sintonizzarci su Canale 5!