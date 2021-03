Anticipazioni Uomini e Donne mercoledì 3 marzo: lieto fine inaspettato per la coppia del Trono Over; ecco cosa accadrà nella puntata in onda oggi.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Anche oggi, mercoledì 3 marzo 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con la seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. La puntata di ieri è stata dedicata alla sfilata dei protagoniste del Trono Over, che sul tema “Follie d’amore”, hanno scelto un look lasciandosi giudicare dal parterre femminile. Oggi, però, si torna alle dinamiche amorose. Quest’anno, come per lo scorso anno, il format prevede l’unione di Trono Classico e Trono Over in un’unica super puntata, dove tutti interagiscono con tutti. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi? Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne mercoledì 3 marzo: Roberta e Riccardo escono insieme!

Quello con Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Uomini e Donne! Alle ore 14 e 45 potremo seguire le avventure dei troni più famosi della tv. Cosa accadrà nella puntata di oggi? Come ben sapete, le puntate sono registrate molti giorni prima e, quindi, non è facile capire con esattezza cosa andrà in onda in ogni singolo giorno. Ma, con ogni probabilità, oggi vedremo un prosieguo tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Il tira e molla tra i due protagonisti sta accompagnando tantissime puntate di questa stagione: ma come finirà tra i due? Con un meraviglioso ed inaspettato lieto fine! Roberta e Riccardo infatti lasceranno lo studio nel modo più dolce possibile: con una vera e propria scelta. Con tanto di sedie rosse al centro dello studio e petali rossi. La coppia deciderà di darsi un’altra possibilità e proseguire la loro conoscenza fuori dallo studio. Con ogni probabilità, questa scelta andrà in onda proprio nella puntata di oggi!

Poi, come sempre, si alternerà con le vicende dei nuovi tronisti del Classico, Massimiliano, Giacomo e Samantha, che hanno da poco iniziato il loro percorso in trasmissione. Insomma, sarà una puntata tutta da vivere! Appuntamento alle ore 14 e 45 per una nuova puntata di Uomini e Donne. E voi, la seguirete?