Zlatan Ibrahimovic ha gelato in diretta il conduttore Amadeus durante il Festival di Sanremo 2021: ecco le parole del calciatore rossonero.

Ieri sera è andata in onda la primissima puntata del Festival di Sanremo 2021. Lo show più amato dagli italiani è finalmente partito ed ha regalato tantissime emozioni. Musica, look grandiosi ed intrattenimento hanno tenuto oltre 11 milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. La co-conduttrice della prima serata è stata Matilda De Angelis mentre gli ospiti fissi, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro stanno facendo molto chiacchierare. L’esibizione di Achille Lauro ha lasciato tutti gli italiani incantati. Ibra invece, il famoso bomber rossonero, ha usato dei termini che, in diretta, hanno letteralmente gelato il conduttore. Voi avete seguito cosa è successo? Siamo qui per raccontarvi nel dettaglio le parole del famoso calciatore rossonero.

Sanremo 2021, Ibrahimovic ‘gela’ Amadeus: la confessione in diretta

Zlatan Ibrahimovic è uno degli ospiti fissi del Festival di Sanremo 2021. Ieri ha fatto il suo ingresso in studio e con un fare estremamente possente ha gelato letteralmente il conduttore e direttore artistico del Festival. “Buonasera Ama, buonasera Italia. Un onore essere qua, un onore anche per te avermi qua. Normalmente mi sento grande, potente, ma qua mi sento piccolo. Ma sempre più grande di te e più potente” sono state le prime parole del calciatore sul palco dell’Ariston. Amadeus, con fare scherzoso, sorridendo, ha commentato così: “Ecco, perchè mi trattano male tutti?”.

Successivamente, Ibra ha continuato provando ad imporre nuove regole, le sue regole. “Ho portato le regole del mio Festival, ti hanno detto che sei il direttore? Il direttore è Zlatan, l’ha deciso Zlatan. Ecco le regole, scrivi. Numero uno: ci saranno 22 cantanti al Festival di Zlatan, 11 contro 11 sennò non è regolare” sono state le sue parole. Ovviamente, si tratta di una nota ‘ironica’ della serata.