Ascolti di Sanremo 2021: ecco quanti italiani sono stati incollati al piccolo schermo ieri sera, martedì 2 marzo, nella prima puntata del Festival!

Il Festival di Sanremo 2021 è ufficialmente cominciato. Ieri sera, martedì 2 marzo, Amadeus e Fiorello hanno dato il via allo show più amato dagli italiani. Abbiamo ascoltato le magnifiche canzoni dei grandi artisti in gara. Tra ospiti, voci ed intrattenimento, la 71 esima edizione di Sanremo ha tenuto incollati la prima sera milioni e milioni di italiani. Molti programmi hanno cambiato la loro programmazione in funzione del Festival: uno di questi è Stasera tutto è possibile, trasmissione di Stefano de Martino che va in onda il martedì su Rai Due. E così Sanremo si prende il piccolo schermo per questa settimana: regalerà musica ed intrattenimento agli italiani. Sapete ieri sera quante persone sono state incollate al televisore? Vi sveliamo i dati auditel della prima serata!

Sanremo 2021, Ascolti prima serata: i dati auditel della puntata del 2 marzo

Sanremo 2021 è iniziato e ieri sera, nella prima serata del Festival, si sono esibiti i primi Big in gara. Ospiti, intrattenimento e musica hanno permesso agli italiani di trascorrere una fantastica serata! Gli Ascolti di ieri sera, 2 marzo, sono davvero incredibili! TPI rivela che Sanremo ieri è stato visto da 11,2 milioni di telespettatori pari al 46,6 % di share nella prima parte della serata. A seguire, da poco prima della mezzanotte fino al termine, 4’212’000 milioni di spettatori pari al 47.77% di share.

La serata di Sanremo si aperta con una lettera letta dal conduttore e direttore artistico. Abbiamo ascoltato le canzoni dei Big, sul Palco dell’Ariston ha cantato Fiorello in versione fluoreale. Abbiamo assistito alla magnifica esibizione di Achille Lauro, alla sfilata di Matilda De Angelis, scelta come co-conduttrice per la prima serata. Folcast e Gaudiano hanno conquistato la finale di venerdì delle Nuove Proposte. E’ stata una serata davvero pazzesca che ha tenuto milioni di italiani incollati al piccolo schermo. Ci attende una nuova serata all’insegna della musica!