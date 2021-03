In una sua intervista di qualche anno fa, Orietta Berti ha svelato un particolare dettaglio della sua casa: voi ne eravate a conoscenza?

È una delle più grandi rappresentanti della musica italiana, Orietta Berti. Con alle spalle una carriera ricca di successi e di veri e propri singoli da urlo, la simpaticissima cantante decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Dal punto di vista professionale e lavorativo, da come si può chiaramente comprendere, sappiamo davvero ogni cosa. Ma dal punto di vista ‘privato’, invece? Della sua sfera sentimentale, diciamoci la verità, conosciamo davvero di tutto. A partire, quindi, dal suo amore per suo marito. Fino alla presenza costante dei suoi due figli. Ecco, ma, ad esempio, sapete dove abita? Oppure, avete mai visto la sua casa? Proprio a tal proposito, sapete che, in un’intervista a La Repubblica, la simpaticissima cantante ha svelato un particolare ‘dettaglio’ davvero incredibile e, soprattutto, inedito? Si, avete letto proprio bene! Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Orietta Berti svela un particolare dettaglio della sua casa: non l’avreste mai detto

Nel corso di una sua intervista a La Repubblica, datata 2017, Orietta Berti si è ampiamente raccontata senza troppi peli sulla lingua. È proprio in quest’occasione che la grandissima cantante, oltre a parlare della sua carriera intramontabile e della sua vita privata trascorsa con suo marito Osvaldo e i suoi due figli, non ha affatto potuto fare a meno di svelare un particolare ‘dettaglio’ della sua casa. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, infatti, la simpaticissima Berti ha raccontato di possedere, presso la sua casa a Montecchio, un intero piano dedicato ai suoi cani e ai suoi gatti. ‘A casa a Montecchio. Al pian terreno c’è l’appartamento per i cani e i gatti, con i loro divani’, ha detto Orietta Berti a La Repubblica. Insomma, un dettaglio davvero particolare, c’è da ammetterlo. Ma che, soprattutto, sottolinea alla grande l’immenso amore che la cantante prova per i suoi animali domestici.

Voi eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?