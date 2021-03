Sanremo 2021, prima serata: i 5 momenti ‘wow’ che non puoi perderti del debutto della 71 esima edizione del Festival della canzone italiana.

Una puntata ricca di emozioni, quella del debutto della 71 esima edizione del Festival di Sanremo. La prima delle cinque attesissime serate è andata in onda ieri sera, lunedì 2 marzo 2021, tenendo incollati alla tv, come sempre, milioni di telespettatori. Una serata non semplice, come tutta l’edizione: a causa del Covid, la platea dell’Ariston è completamente vuota. Ma i conduttori, gli ospiti e i cantanti hanno saputo riempire il vuoto, dando vita ad uno spettacolo unico. Ripercorriamo insieme la prima serata di Sanremo, ricordando cinque dei momenti memorabili di questa puntata iniziale!

Sanremo 2021, i cinque momenti memorabili della prima serata del Festival

Fiorello in Grazie dei Fiori

Non potevamo non aprire con lui. Quest’anno più che mai, Fiorello si è rivelato indispensabile sul palco dell’Ariston. La sua capacità di riempire ogni vuoto è unica: è riuscito anche nell’impresa di rendere divertente la triste scena delle poltrone vuote dell’Ariston. Il suo ingresso in puntata è stato iconico, come la sua versione rock di Grazie dei fiori, con cui ha ipnotizzato il pubblico. Occhiali da sole, rossetto nero e super mantello ricoperto di fiori multicolor : semplicemente straordinario!

Loredana Berté on fire!

Una vera e propria bomba di energia! Loredana Bertà ha letteralmente infiammato l’Ariston con un medley di alcuni dei suoi più grandi successi: Mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora e Sei bellissima. Impossibile non cantare a squarciagola dal divano di casa! Dopo il medley, la regina del rock ha presentato il suo nuovo singolo “Figlio di”, che ha già conquistato tutti!

Achille Lauro e il suo glam rock

Ospite fisso di tutte le cinque serate, se il buongiorno si vede dal mattino Achille Lauro farà parlare molto di sé anche quest’anno. La sua esibizione, come sempre, è stato un vero e proprio show. Parrucca blu, copricapo di piume, armatura argentata e lacrime di sangue sul vivo: è così che Achille Lauro ha presentato il suo nuovo brano Solo Noi. Un brano al quale ha allegato un monologo condiviso dall’artista su Instagram:

Ma questo era solo il quadro offerto da Achille per la prima serata del Festival. Cosa avrà pensato per questa sera?

La commozione di Fedez

Tra i concorrenti più attesi di questa edizione c’era senza dubbio lui, Fedez. Al suo debutto sul palco dell’Ariston, il rapper è in coppia con Francesca Michielin, con la quale ha già fatto sognare i fan in passato. L’emozione di Fedez durante l’esibizione di Chiamami per nome è stata visibilissima e, al termine del brano, il rapper non ha nascosto la commozione. “L’ho incontrato prima, stava per svenire!”, ha dichiarato Fiorello. Emozioni fortissime, che i fan hanno condiviso con lui, in questa sua avventura inedita. Sui social, in tanti hanno commentato la scena, apprezzando la commozione di Fedez, che nonostante la fama non ha retto la forte emozione.

Matilda De Angelis, voto 10 +

È lei la vera rivelazione della prima serata di Sanremo 2021: la prima co-conduttrice del Festival ha convinto tutti. Bellissima nella sua semplicità, l’attrice 25 enne, protagonista della serie “The Undoing”, ha dimostrato un’eccezionale padronanza sul palco, mostrandosi ironica e autoironica. Spigliata, fresca e super talentuosa nel canto: il duetto con Fiorello sulle note di Ti lascerò ha emozionato tutti! Che dire, super promossa:

Ma questi sono stati solo alcuni dei momenti “wow” della prima serata del Festival. Un Festival che, nonostante le difficoltà, è sempre capace di toccare il cuore dei telespettatori, rapendo la loro attenzione per una settimana intera! Questa sera ci sarà la seconda serata della kermesse canora. Cosa accadrà? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo! Buon Festival a tutti!