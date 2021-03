Sanremo 2021, Ibrahimovic assente alla seconda serata: il motivo è stato spiegato da Amadeus durante la conferenza di questo pomeriggio.

Mancano poche ore ad una nuova, ricchissima, serata col Festival di Sanremo 2021. Si tratta della seconda serata di questa 71 esima edizione della kermesse canora, iniziata proprio ieri, lunedì 1 marzo. Una seconda serata che si preannuncia ricca di sorprese, a partire dai tantissimi super ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Ma in mezzo a tanti ospiti che affiancheranno Amadeus e Fiorello nel corso delle serate, ci sono delle presenze fisse: Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Quest’ultimo, però, questa sera non sarà sul palco dell’Ariston. Il motivo? Lo ha spiegato proprio Amadeus, nel corso della conferenza stampa di oggi. Scopriamolo insieme.

Sanremo 2021, Ibrahimovic assente alla seconda serata: il motivo è legato al Milan

Zlatan Ibrahimovic non sarà presente sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021. È stato annunciato da Amadeus durane la conferenza stampa di oggi. Ma niente paura: il calciatore svedese si collegherà da Milano, dove è tornato per seguire il Milan. Questa sera, infatti, andrà in scena la 25 esima giornata di Serie A Tim e i rossoneri si scontreranno con l’Udinese proprio a partire dalle ore 20 e 45. E nonostante l’attaccante sia al momento infortunato, si è recato comunque a Milano per sostenere la sua squadra, impegnata nel match di campionato. A partire da giovedì sera, però, per la terza serata del Festival, Zlatan tornerà sul palco, fino all’ultima serata del 6 marzo.

Eh si, Ibra non poteva certo stare lontano dalla sua squadra del cuore, ma, come specificato da Amadeus, il campione svedese si collegherà col Festival proprio da Milano. Quale siparietto avrò preparato per questa seconda serata? Staremo a vedere! Nel frattempo, non dimentichiamo che questa sera ci sarà l’esibizione degli altri 13 Big in gara e degli altri quattro giovani delle Nuove proposte! Insomma, anche questa serata le emozioni saranno infinite! Tutti sintonizzati su Rai Uno!