Paolo Stella fu uno dei primi ad aspirare a diventare attore nella scuola di Amici: ecco com’è oggi e come è cambiata la sua vita.

Nel periodo in cui Amici 20 si avvia nella fase finale, ricordiamo alcuni allievi delle precedenti edizioni che ci sono rimasti nel cuore. Per alcuni è sicuramente il caso di Paolo Stella che fece parte della seconda edizione di Amici di Maria de Filippi. Allora nella scuola più famosa d’Italia fu Giulia Ottonello ad aggiudicarsi la vittoria. Il talent, infatti, prevedeva anche la categoria “Attori” per riuscire a sfondare poi nel mondo del cinema o della televisione. E in questa categoria ci entrava perfettamente Paolo Stella che vinse la sfida di ingresso contro un altro allievo e si aggiudicò il banco nella scuola. Ad oggi non c’è più una categoria destinata alla recitazione, e quindi è più facile ricordare gli allievi che ne hanno preso parte col tempo. Sono passati più di 20 anni dalla seconda edizione di Amici e vediamo oggi cosa fa Paolo Stella .

Che fine ha fatto Paolo stella di Amici: ecco come lo vediamo oggi

I fan del bel biondo aspirante attore sapranno benissimo che ha un profilo Instagram di tutto rispetto. Stella, non a caso, è una star del web. Influencer affermato, conta più di trecento mila follower sul web. Ma non è finita qui: Paolo è direttore creativo di una nota agenzia. E non solo. Un’apparizione degna di nota è stata quella a “the influencer”, un programma in onda su real time nel 2017, grazie al quale è riuscito a guadagnare altri seguaci. Possiamo ad oggi dire che Paolo ha abbandonato il sogno di fare l’attore ma non subito. Infatti dopo Amici ha recitato in tre spettacoli teatrali ma anche a diverse fiction come “Incantesimo” e un “Ciclone in famiglia”. Non sono poi mancate due pellicole cinematografiche con il genio dell’’horror” Dario Argento.

I film sono “Last minute Marocco” e “La terza madre”. Insomma, Paolo Stella, dopo la parentesi di Amici ha avuto una carriera tutta in salita. Anche se ha congedato il mestiere di attore, ha sfondato comunque nel mondo artistico.