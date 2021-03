Sanremo 2021, Irama si esibirà questa sera? L’annuncio è arrivato sui social poco prima della diretta di questa sera.

Manca pochissimo all’inizio della seconda delle quinte serate di Sanremo 2021. Una serata che, come quella di ieri, si preannuncia ricca di sorprese e novità. Ma non mancano gli imprevisti. Come tutti sapranno, uno dei membri dello staff di Irama è risultato positivo al Covid, ragion per cui l’esibizione del cantante è stata posticipata da ieri sera a questa sera. Anche la sua esibizione di questa sera, però, è a rischio: essendo un contatto stretto, infatti, lo stesso ex vincitore di Amici, nonostante sia risultato negativo, deve osservare il periodo di quarantena necessario. Nelle ultime ore i dubbi sulla sua presenza all’Ariston sono stati davvero tanti e in molti hanno parlato di possibile squalifica o ritiro. Cosa accadrà davvero? A svelarlo è stato proprio Irama, attraverso un video postato sul sui canale ufficiale di Instagram.

Sanremo 2021, Irama si esibirà questa sera? Arriva l’annuncio ufficiale del cantante

Irama sarà a Sanremo 2021! Dopo le voci di un possibile ritiro o squalifica, il cantante ha confermato che potrà restare in gara, in questa 71 esima edizione del Festival. Non sarà, però, in diretta, ma sarà trasmesso il video di una prova generale della sua esibizione. “Non nascondo che sia molto triste da questo punto di vista, perché dietro a una prova ci sono tanti mesi di lavoro non solo a livello artistico ma anche visivo”, queste le parole di Irama, che sottolinea come tante cose mancheranno, a partire dal look.

Nonostante questo, Irama è super felice di esserci e ringrazia Amadeus e tutti coloro che gli hanno permesso di restare: “Questa sera ci sarà La genesi del tuo colore a Sanremo e ce la vedremo insieme!”. Con queste parole, l’ex di Amici conclude il video apparso sul suo Instagram. Una splendida notizia per i fan del cantante, che hanno vissuto le ultime ore con apprensione! Non ci resta che attendere un po’ per ascoltare le altre 13 canzoni in gara! Buon Festival a tutti!