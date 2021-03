Anticipazioni Uomini e Donne, giovedì 4 marzo: in studio forti discussioni e una grande assenza, cosa accadrà nella puntata di oggi.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Come sempre, a partire dalle ore 14 e 45, la trasmissione di Maria De Filippi terrà compagni al pubblico con quello che è ormai un appuntamento fisso da anni. Ma dall’anno scorso c’è una novità: l’introduzione del nuovo format, che prevede l’unione di trono classico e trono Over in un’unica super puntata. Un format che è stato mantenuto anche quest’anno e che sembra essere molto gradito dal pubblico: tutti interagiscono con tutti, le dinamiche e i colpi di scena sono all’ordine del giorno! Ma cosa accadrà nella puntata in onda oggi, giovedì 4 marzo 2021? Come sempre non ci sono anticipazioni ufficiali, essendo le puntate registrate con un bel po’ di giorni di anticipo. Ma scopriamo insieme cosa potrebbe andare in onda proprio oggi!

Anticipazioni Uomini e Donne, giovedì 4 marzo: Gianni contro Maria e Maurizio dopo la sfilata

Uomini e Donne andrà in onda anche oggi, con una ricchissima puntata piena di emozioni e colpi di scena. Cosa potrebbe accadere nella puntata di oggi? Dopo la sfilata della donne andata in onda qualche giorno fa e vinta dalla bellissima Roberta Di Padua, oggi potrebbe essere il turno degli uomini! I cavalieri, aiutati o meno dalla stilista, devono scegliere un look da sfoggiare in passerella, seguendo un tema ben preciso. In questo caso, il tema sarà “L’amore come in un film”. Ne vedremo delle belle! Anche perché, come sempre, a dare le votazioni saranno le dame del parterre femminile: ci sarà da divertirsi. E non mancheranno le discussioni: in particolare, sarà Gianni Sperti a scagliarsi contro Maria Tona: il motivo? Il voto 10 dato per la sfilata a Maurizio: un gesto che fa dubitare l’opinionista, che ritiene che quel voto andrebbe dato ad Alessandro, il cavaliere con cui la dama sta uscendo. Insomma, come sempre Gianni cerca di “smascherare” eventuali prese in giro ai danni della trasmissione: chi avrà ragione ma, soprattutto, chi si classificherà al primo posto in sfilata?

Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo! Ricordiamo che nella registrazione a cui facciamo riferimento non era presente Tina Cipollari. Quindi, se oggi andrà in onda proprio questa puntata della sfilata, la vulcanica opinionista non sarà in studio. Ma, come abbiamo detto, ci penserà Gianni Sperti ad animare la puntata! Appuntamento alle ore 14 e 45 per una puntata ricca di emozioni, non perdetevela!