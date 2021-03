Fiori d’arancio per l’amatissima coppia: i due attori hanno appena comunicato che si sposeranno! Magnifico annuncio.

Siamo qui per parlarvi di una delle coppie più amate d’Italia. Presto si sposeranno: hanno appena dato il magnifico annuncio attraverso i canali social. Luca Argentero e Cristina Marino presto si diranno sì all’altare! A svelare qualche dettaglio è l’attrice che attraverso il suo canale Instagram ha raccontato che si tratterà di una cerimonia molto riservata. Non ha infatti svelato quando e dove si giureranno amore eterno: la notizia però ha fatto riempire di gioia a tutti i loro fan che li seguono quotidianamente. Ricordiamo che la loro storia dura da circa quattro anni: è cominciata dopo la separazione tra l’attore e l’ex moglie, Myriam Catania, alla quale è stato legato per circa 10 anni. A maggio 2020, Luca e Cristina sono diventati genitori della piccola Nina Speranza. Oggi sono pronti a celebrare il loro amore avanti l’altare: ecco i dettagli!

Fiori d’arancio per l’amatissima coppia: in corso i preparativi, l’annuncio

Cristina Marino nelle ultime ore ha annunciato che presto lei e Luca Argentero si sposeranno. Un annuncio che non dice molto perchè entrambi hanno deciso di mantenere privato il loro momento.

“Sarà una cosa molto semplice, covid permettendo. Sarà una festa d’amore semplicissima. La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati. Non condividerò molto perché come sapete siamo molto discreti e ci piace che le cose private rimangano tali” ha spiegato l’attrice e modella. Sebbene entrambi siano molto riservati, non lasciano soli i loro fan che attendono con ansia di conoscere qualche dettaglio in più!

E così coroneranno il loro grande amore: si sposeranno presto e lo faranno con i loro cari e con la loro piccola Nina Speranza. Tanti auguri ai neo sposi, famosi attori del cinema italiano!